Суд Москвы встал на сторону Соловьева, назвавшего предателем екатеринбургского журналиста

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев намекал, что иноагент Колезев — сотрудник иностранных спецслужб Фото:

Суд отказался наказывать телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего предателем России екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом). Информация об этом содержится на сайте Тверского суда Москвы.

«Отказано в удовлетворении», — говорится на сайте. Колезев заявлял, что Соловьев оскорбил его, назвав «предателем», «работником спецслужб» и «не гражданином РФ». Однако суд посчитал, что эти слова не вредят чести и достоинству Колезева, поэтому иск не удовлетворен.

Журналист анонсировал суд с Соловьевым в своих социальных сетях. Заседание началось после 14:00 по екатеринбургскому времени (12:00 мск). Подавая иск, Колезев подчеркивал, что слова Соловьева оскорбляют не только его самого, но и определенную социальную группу.

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Суд отказался наказывать телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего предателем России екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом). Информация об этом содержится на сайте Тверского суда Москвы. «Отказано в удовлетворении», — говорится на сайте. Колезев заявлял, что Соловьев оскорбил его, назвав «предателем», «работником спецслужб» и «не гражданином РФ». Однако суд посчитал, что эти слова не вредят чести и достоинству Колезева, поэтому иск не удовлетворен. Журналист анонсировал суд с Соловьевым в своих социальных сетях. Заседание началось после 14:00 по екатеринбургскому времени (12:00 мск). Подавая иск, Колезев подчеркивал, что слова Соловьева оскорбляют не только его самого, но и определенную социальную группу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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