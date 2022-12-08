Суд Москвы встал на сторону Соловьева, назвавшего предателем екатеринбургского журналиста

08 декабря 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев намекал, что иноагент Колезев — сотрудник иностранных спецслужб Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд отказался наказывать телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего предателем России екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом). Информация об этом содержится на сайте Тверского суда Москвы. «Отказано в удовлетворении», — говорится на сайте. Колезев заявлял, что Соловьев оскорбил его, назвав «предателем», «работником спецслужб» и «не гражданином РФ». Однако суд посчитал, что эти слова не вредят чести и достоинству Колезева, поэтому иск не удовлетворен. Журналист анонсировал суд с Соловьевым в своих социальных сетях. Заседание началось после 14:00 по екатеринбургскому времени (12:00 мск). Подавая иск, Колезев подчеркивал, что слова Соловьева оскорбляют не только его самого, но и определенную социальную группу.

Суд отказался наказывать телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего предателем России екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом). Информация об этом содержится на сайте Тверского суда Москвы. «Отказано в удовлетворении», — говорится на сайте. Колезев заявлял, что Соловьев оскорбил его, назвав «предателем», «работником спецслужб» и «не гражданином РФ». Однако суд посчитал, что эти слова не вредят чести и достоинству Колезева, поэтому иск не удовлетворен. Журналист анонсировал суд с Соловьевым в своих социальных сетях. Заседание началось после 14:00 по екатеринбургскому времени (12:00 мск). Подавая иск, Колезев подчеркивал, что слова Соловьева оскорбляют не только его самого, но и определенную социальную группу.