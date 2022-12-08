В Москве стартовал суд между Соловьевым и екатеринбургским журналистом Колезевым*

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Совет неравнодушных граждан в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, колезев дмитрий
Иноагент Колезев оскорблен словами Владимира Соловьева в свой адрес Фото:

В Тверском районном суде Москвы началось первое заседание по иску екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за слов о предательстве родины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В Тверском районном суде началось рассмотрение дела», — сообщили в суде. Колезева оскорбили слова Соловьева о том, что он «предатель родины, не гражданин РФ и работник спецслужб».

Информация об иске появилась в апреле, когда Соловьев в эфире своей передачи высказывался о Колезеве, который затем посчитал, что тем самым телеведущий оскорбил и самого журналиста, и его единомышленников. После публикации выпуска Колезев решил обратиться в суд.

* — Дмитрий Колезев признан в РФ иностранным агентом.

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В Тверском районном суде Москвы началось первое заседание по иску екатеринбургского журналиста Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) к телеведущему Владимиру Соловьеву из-за слов о предательстве родины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В Тверском районном суде началось рассмотрение дела», — сообщили в суде. Колезева оскорбили слова Соловьева о том, что он «предатель родины, не гражданин РФ и работник спецслужб». Информация об иске появилась в апреле, когда Соловьев в эфире своей передачи высказывался о Колезеве, который затем посчитал, что тем самым телеведущий оскорбил и самого журналиста, и его единомышленников. После публикации выпуска Колезев решил обратиться в суд. * — Дмитрий Колезев признан в РФ иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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