Беженцы из Херсона получат от тюменских властей деньги на покупку жилья

Граждане, вынужденно покинувшие Херсон и Херсонскую область и переехавшие в Тюменскую область, получат по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
«Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей. Также соцвыплата на приобретение жилых помещений», — говорится в постановлении правительства Тюменской области.
Деньги на оказание поддержки региону перечислила компания «Фонд развития территорий». С ней у области заключено соглашение.
На средства сертификата беженцы смогут купить не одно, а несколько жилых помещений, в этом правила их не ограничивают. Сумму помощи рассчитают исходя из стоимости квадратного метра жилья, нормы его предоставления и количества членов семьи. Приобрести жилье можно и в сельской местности.
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