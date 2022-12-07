Беженцы из Херсона получат от тюменских властей деньги на покупку жилья

08 декабря 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

На средства сертификата можно купить несколько жилых помещений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Граждане, вынужденно покинувшие Херсон и Херсонскую область и переехавшие в Тюменскую область, получат по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей. Также соцвыплата на приобретение жилых помещений», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Деньги на оказание поддержки региону перечислила компания «Фонд развития территорий». С ней у области заключено соглашение. На средства сертификата беженцы смогут купить не одно, а несколько жилых помещений, в этом правила их не ограничивают. Сумму помощи рассчитают исходя из стоимости квадратного метра жилья, нормы его предоставления и количества членов семьи. Приобрести жилье можно и в сельской местности.

Граждане, вынужденно покинувшие Херсон и Херсонскую область и переехавшие в Тюменскую область, получат по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей. Также соцвыплата на приобретение жилых помещений», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Деньги на оказание поддержки региону перечислила компания «Фонд развития территорий». С ней у области заключено соглашение. На средства сертификата беженцы смогут купить не одно, а несколько жилых помещений, в этом правила их не ограничивают. Сумму помощи рассчитают исходя из стоимости квадратного метра жилья, нормы его предоставления и количества членов семьи. Приобрести жилье можно и в сельской местности.