07 декабря 2022

Беженцы из Херсона получат от тюменских властей деньги на покупку жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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На средства сертификата можно купить несколько жилых помещений Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Граждане, вынужденно покинувшие Херсон и Херсонскую область и переехавшие в Тюменскую область, получат по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей. Также соцвыплата на приобретение жилых помещений», — говорится в постановлении правительства Тюменской области.

Деньги на оказание поддержки региону перечислила компания «Фонд развития территорий». С ней у области заключено соглашение.

На средства сертификата беженцы смогут купить не одно, а несколько жилых помещений, в этом правила их не ограничивают. Сумму помощи рассчитают исходя из стоимости квадратного метра жилья, нормы его предоставления и количества членов семьи. Приобрести жилье можно и в сельской местности.

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Граждане, вынужденно покинувшие Херсон и Херсонскую область и переехавшие в Тюменскую область, получат по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тысяч рублей. Также соцвыплата на приобретение жилых помещений», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Деньги на оказание поддержки региону перечислила компания «Фонд развития территорий». С ней у области заключено соглашение. На средства сертификата беженцы смогут купить не одно, а несколько жилых помещений, в этом правила их не ограничивают. Сумму помощи рассчитают исходя из стоимости квадратного метра жилья, нормы его предоставления и количества членов семьи. Приобрести жилье можно и в сельской местности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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