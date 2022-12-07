07 декабря 2022

Вице-премьер РФ привела Челябинскую область в пример по работе с мусором

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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, мусор, переработка, вторсырье, пластик
Работу с отходами в регионе признали эффективной Фото:

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко привела Челябинскую область в числе особо успешных регионов по обращению с отходами. Об этом Абрамченко сообщила 8 декабря в Москве.

«Мы впервые начали создавать рейтинг регионов по эффективности в сфере обращения с отходами. По итогам 2022 года особенно отмечу успехи Чувашии, Тамбовской, Саратовской, Челябинской и Тюменской областей, которые впервые попали в топ-10 регионов», — отметила Абрамченко.

Вице-премьер выступила на церемонии награждения «Зеленой премией» в Москве. Абрамченко отметила, что составленный рейтинг учитывает своевременность и достаточность соответствующей инфраструктуры, охват раздельным сбором мусора, рост показателей обработки и утилизации, а также ряд других критериев.

До конца 2022 года, по сообщению пресс-службы регоператора «Центр коммунального сервиса», в Челябинске и Копейске установят 2200 контейнеров для раздельного сбора мусора. В Магнитогорске 1 июля запустили в работу мусоросортировочный комплекс и полигон, закрыв свалку отходов. Инвестиции в новый объект составили 1,3 млрд рублей.

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Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко привела Челябинскую область в числе особо успешных регионов по обращению с отходами. Об этом Абрамченко сообщила 8 декабря в Москве. «Мы впервые начали создавать рейтинг регионов по эффективности в сфере обращения с отходами. По итогам 2022 года особенно отмечу успехи Чувашии, Тамбовской, Саратовской, Челябинской и Тюменской областей, которые впервые попали в топ-10 регионов», — отметила Абрамченко. Вице-премьер выступила на церемонии награждения «Зеленой премией» в Москве. Абрамченко отметила, что составленный рейтинг учитывает своевременность и достаточность соответствующей инфраструктуры, охват раздельным сбором мусора, рост показателей обработки и утилизации, а также ряд других критериев. До конца 2022 года, по сообщению пресс-службы регоператора «Центр коммунального сервиса», в Челябинске и Копейске установят 2200 контейнеров для раздельного сбора мусора. В Магнитогорске 1 июля запустили в работу мусоросортировочный комплекс и полигон, закрыв свалку отходов. Инвестиции в новый объект составили 1,3 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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