Вице-премьер РФ привела Челябинскую область в пример по работе с мусором

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко привела Челябинскую область в числе особо успешных регионов по обращению с отходами. Об этом Абрамченко сообщила 8 декабря в Москве.
«Мы впервые начали создавать рейтинг регионов по эффективности в сфере обращения с отходами. По итогам 2022 года особенно отмечу успехи Чувашии, Тамбовской, Саратовской, Челябинской и Тюменской областей, которые впервые попали в топ-10 регионов», — отметила Абрамченко.
Вице-премьер выступила на церемонии награждения «Зеленой премией» в Москве. Абрамченко отметила, что составленный рейтинг учитывает своевременность и достаточность соответствующей инфраструктуры, охват раздельным сбором мусора, рост показателей обработки и утилизации, а также ряд других критериев.
До конца 2022 года, по сообщению пресс-службы регоператора «Центр коммунального сервиса», в Челябинске и Копейске установят 2200 контейнеров для раздельного сбора мусора. В Магнитогорске 1 июля запустили в работу мусоросортировочный комплекс и полигон, закрыв свалку отходов. Инвестиции в новый объект составили 1,3 млрд рублей.
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