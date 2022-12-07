07 декабря 2022

В курганском правительстве приняли новое решение о командировках в ЛДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Курганское правительство опубликовало новый приказ о командировках сотрудников в ЛДНР Фото:

В правительстве Курганской области приняли решение о служебных командировках в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области и возмещении расходов на эти цели сотрудникам департамента информационной и внутренней политики. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей работникам департамента, которые занимают должности, не отнесенные к государственным должностям и должностям государственной гражданской службы. Финансирование расходов осуществлять за счет средств, предусматриваемых в областном бюджете на содержание департамента», — указано в опубликованном документе. В приказе перечислено на каком транспорте сотрудники ведомства могут добираться до точки назначения. Им будут компенсировать затраты на дорогу и жилье. Также будут дополнительно возмещать расходы на оформление загранпаспортов, виз, страховок и других обязательных платежей.

Работникам во время нахождения в служебных командировках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зарплату будут выплачивать в двойном размере. «Дополнительные расходы, которые связаны с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в командировке», — говорится в приказе.

Ранее URA.RU сообщало, что постановление об оплате в двойном размере командировок чиновникам областного правительства было принято в начале ноября. В документе указано, что государственные органы могут возмещать дополнительные расходы, выплачивая безотчетные суммы. За выполнением постановления следит замгубернатора Курганской области.

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В правительстве Курганской области приняли решение о служебных командировках в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области и возмещении расходов на эти цели сотрудникам департамента информационной и внутренней политики. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей работникам департамента, которые занимают должности, не отнесенные к государственным должностям и должностям государственной гражданской службы. Финансирование расходов осуществлять за счет средств, предусматриваемых в областном бюджете на содержание департамента», — указано в опубликованном документе. В приказе перечислено на каком транспорте сотрудники ведомства могут добираться до точки назначения. Им будут компенсировать затраты на дорогу и жилье. Также будут дополнительно возмещать расходы на оформление загранпаспортов, виз, страховок и других обязательных платежей. Работникам во время нахождения в служебных командировках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зарплату будут выплачивать в двойном размере. «Дополнительные расходы, которые связаны с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в командировке», — говорится в приказе. Ранее URA.RU сообщало, что постановление об оплате в двойном размере командировок чиновникам областного правительства было принято в начале ноября. В документе указано, что государственные органы могут возмещать дополнительные расходы, выплачивая безотчетные суммы. За выполнением постановления следит замгубернатора Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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