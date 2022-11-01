Курганским чиновникам будут в двойном размере оплачивать командировки в ЛДНР

01 ноября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Дополнительные расходы будут возмещаться в размере 8 480 рублей за каждый день командировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновникам из Кургана в двойном размере оплатят командировки, которые будут проходить в ЛДНР. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 1 ноября. «Гражданским служащим в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей денежное содержание выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с нахождением вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в постановлении. Также в документе говорится, что государственные органы могут возмещать дополнительные расходы, связанные с командировками, выплачивая безотчетные суммы. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году курганские власти предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.

Чиновникам из Кургана в двойном размере оплатят командировки, которые будут проходить в ЛДНР. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 1 ноября. «Гражданским служащим в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей денежное содержание выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с нахождением вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в постановлении. Также в документе говорится, что государственные органы могут возмещать дополнительные расходы, связанные с командировками, выплачивая безотчетные суммы. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году курганские власти предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.