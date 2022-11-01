Курганским чиновникам будут в двойном размере оплачивать командировки в ЛДНР

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Заседание областной думы. Курган, чиновники, заседание, депутаты
Дополнительные расходы будут возмещаться в размере 8 480 рублей за каждый день командировки Фото:

Чиновникам из Кургана в двойном размере оплатят командировки, которые будут проходить в ЛДНР. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 1 ноября.

«Гражданским служащим в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей денежное содержание выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с нахождением вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в постановлении.

Также в документе говорится, что государственные органы могут возмещать дополнительные расходы, связанные с командировками, выплачивая безотчетные суммы. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году курганские власти предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.

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Чиновникам из Кургана в двойном размере оплатят командировки, которые будут проходить в ЛДНР. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области от 1 ноября. «Гражданским служащим в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей денежное содержание выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с нахождением вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке», — говорится в постановлении. Также в документе говорится, что государственные органы могут возмещать дополнительные расходы, связанные с командировками, выплачивая безотчетные суммы. За выполнением постановления будет следить замгубернатора Курганской области. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году курганские власти предлагают сократить расходы бюджета на 3,5 млрд рублей. Сэкономить планируют за счет приостановки выплат чиновникам и спортсменам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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