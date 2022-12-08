Тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тысяч рублей

В Тюмени ищут разнорабочих на зарплату 160 тысяч рублей в месяц. Работать будущему сотруднику предстоит вахтовым методом в ДНР. Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы hh.ru.
«Вахта в ДНР. Обязанности: проведение восстановительных работ на границе с Россией. Зарплата: 160 тысяч рублей в месяц, аванс начисляется каждые десять дней», — написано в объявлении.
Работодатель отметил, что проживание, питание и проезд до места работы будут предоставлены бесплатно. Опыт не требуется. Также, по желанию рабочих их могут трудоустроить на постоянных условиях.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ищут охранников школ и детских садов в ДНР и ЛНР с зарплатой от 170 тыс. рублей. Длительность одной вахты — 2 месяца.
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