08 декабря 2022

Тюменским разнорабочим предлагают работу в ДНР за 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, гастрабайтеры, строители, мигранты, разнорабочий, гастарбайтеры, рабочие
Зарплату обещают выплачивать каждые десять дней Фото:

В Тюмени ищут разнорабочих на зарплату 160 тысяч рублей в месяц. Работать будущему сотруднику предстоит вахтовым методом в ДНР. Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы hh.ru.

«Вахта в ДНР. Обязанности: проведение восстановительных работ на границе с Россией. Зарплата: 160 тысяч рублей в месяц, аванс начисляется каждые десять дней», — написано в объявлении.

Работодатель отметил, что проживание, питание и проезд до места работы будут предоставлены бесплатно. Опыт не требуется. Также, по желанию рабочих их могут трудоустроить на постоянных условиях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ищут охранников школ и детских садов в ДНР и ЛНР с зарплатой от 170 тыс. рублей. Длительность одной вахты — 2 месяца.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени ищут разнорабочих на зарплату 160 тысяч рублей в месяц. Работать будущему сотруднику предстоит вахтовым методом в ДНР. Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы hh.ru. «Вахта в ДНР. Обязанности: проведение восстановительных работ на границе с Россией. Зарплата: 160 тысяч рублей в месяц, аванс начисляется каждые десять дней», — написано в объявлении. Работодатель отметил, что проживание, питание и проезд до места работы будут предоставлены бесплатно. Опыт не требуется. Также, по желанию рабочих их могут трудоустроить на постоянных условиях. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ищут охранников школ и детских садов в ДНР и ЛНР с зарплатой от 170 тыс. рублей. Длительность одной вахты — 2 месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...