08 декабря 2022

Британцы признались в чувстве стыда из-за украинских беженцев

Британцы признались в чустве стыда из-за украинских беженцев
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Британцы переживают из-за отсутствия возможности прокормить беженцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ощущение радости у жителей Соединенного Королевства от помощи беженцам с Украины со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни. В этом призналась британская журналистка Дженни Мюррей.

«Когда в марте правительство запустило свою программу „Дома для Украины“, <…> Мы хотели помочь. <…> Причина для большинства из нас была просто гуманной. Мы предлагали комфорт и безопасность. Теперь, девять месяцев спустя, начинают проявляться недостатки того, что казалось такой хорошей идеей», — написала Мюррей в статье для The Daily Mail. Журналистка отметила, что чаще всего беспокойства вызывают денежные вопросы. По ее словам, британцы тревожатся, что не могут оказать должную поддержку беженцам. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь», — заключила она.

Осенью почти половина украинских беженцев столкнулось с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые отказывают им в просмотре и сдаче жилья из-за их статуса. Ранее стало известно, что выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогут простым британцам, многие находятся на грани разорения. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон признавал, что Соединенное Королевство оказалось не готово к большому количеству украинских беженцев.

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Ощущение радости у жителей Соединенного Королевства от помощи беженцам с Украины со временем превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни. В этом призналась британская журналистка Дженни Мюррей. «Когда в марте правительство запустило свою программу „Дома для Украины“, <…> Мы хотели помочь. <…> Причина для большинства из нас была просто гуманной. Мы предлагали комфорт и безопасность. Теперь, девять месяцев спустя, начинают проявляться недостатки того, что казалось такой хорошей идеей», — написала Мюррей в статье для The Daily Mail. Журналистка отметила, что чаще всего беспокойства вызывают денежные вопросы. По ее словам, британцы тревожатся, что не могут оказать должную поддержку беженцам. «Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь», — заключила она. Осенью почти половина украинских беженцев столкнулось с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые отказывают им в просмотре и сдаче жилья из-за их статуса. Ранее стало известно, что выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогут простым британцам, многие находятся на грани разорения. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон признавал, что Соединенное Королевство оказалось не готово к большому количеству украинских беженцев.
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