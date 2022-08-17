Independent: беженцы с Украины разоряют британцев

17 августа 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Содержание украинских беженцев дорого обходится простым британцам, пишет The Independent Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогут простым британцам, многие находятся на грани разорения. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent. «Правительство призвали рассмотреть предложения об удвоении выплаты в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, принимающим украинцев, на фоне растущих опасений, что тысячи беженцев могут остаться без крова. Около 79 000 беженцев прибыли в Великобританию по спонсорской схеме „Дома для Украины“ после того, как принимающая сторона согласилась предоставить жилье как минимум на шесть месяцев, но некоторые из них подходят к концу. Однако сейчас каждый четвертый хозяин планирует расторгнуть соглашение, так как это грозит разорением простым британцам», — пишет The Independent. Ранее член Украинского общественного центра Мик Поллек пожаловался, что жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев их своих домов. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что Великобритания оказалась неготова к такому огромному потоку беженцев.

Новые выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогут простым британцам, многие находятся на грани разорения. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent. «Правительство призвали рассмотреть предложения об удвоении выплаты в размере 350 фунтов стерлингов британским семьям, принимающим украинцев, на фоне растущих опасений, что тысячи беженцев могут остаться без крова. Около 79 000 беженцев прибыли в Великобританию по спонсорской схеме „Дома для Украины“ после того, как принимающая сторона согласилась предоставить жилье как минимум на шесть месяцев, но некоторые из них подходят к концу. Однако сейчас каждый четвертый хозяин планирует расторгнуть соглашение, так как это грозит разорением простым британцам», — пишет The Independent. Ранее член Украинского общественного центра Мик Поллек пожаловался, что жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев их своих домов. Министр по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что Великобритания оказалась неготова к такому огромному потоку беженцев.