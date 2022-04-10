Британия оказалась не готова к притоку украинских беженцев

Великобритания не справляется с потоком украинских беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Великобритания оказалась не готова к большому количеству украинских беженцев. Об этом сообщил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон в интервью газете The Independent.

«Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени. Мне стыдно, что реализация схемы „Дома для Украины“ происходит так медленно», — сказал Харрингтон.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.