Британия оказалась не готова к притоку украинских беженцев

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
Великобритания не справляется с потоком украинских беженцев Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Великобритания оказалась не готова к большому количеству украинских беженцев. Об этом сообщил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон в интервью газете The Independent.

«Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени. Мне стыдно, что реализация схемы „Дома для Украины“ происходит так медленно», — сказал Харрингтон.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.

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Великобритания оказалась не готова к большому количеству украинских беженцев. Об этом сообщил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон в интервью газете The Independent. «Великобритания оказалась не готова к приему такого количества переселенцев с Украины, поэтому процесс их размещения занимает больше времени. Мне стыдно, что реализация схемы „Дома для Украины“ происходит так медленно», — сказал Харрингтон. Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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