08 декабря 2022

Александр Моор обратился к жителям региона

Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Моор заявил, что тюменцы никогда не боялись трудностей Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«День Героев Отечества — памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление экономического, политического, военного могущества нашей страны. Сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все времена были крепкой опорой страны», — передает слова губернатора информационный центр. По словам Александра Моора, тюменцы никогда не боялись трудностей и всегда были надежными защитниками.

По данным инфоцентра, в Тюменской области проживает два героя России. Этого почетного звания удостоены командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке Владимир Шарпатов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. В частности, свое обращение он также дополнил словами поддержки матерей, чьи сыновья сейчас находятся на передовой. «Низкий вам поклон, дорогие мамы», — поблагодарил тюменок Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «День Героев Отечества — памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление экономического, политического, военного могущества нашей страны. Сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все времена были крепкой опорой страны», — передает слова губернатора информационный центр. По словам Александра Моора, тюменцы никогда не боялись трудностей и всегда были надежными защитниками. По данным инфоцентра, в Тюменской области проживает два героя России. Этого почетного звания удостоены командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке Владимир Шарпатов. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. В частности, свое обращение он также дополнил словами поддержки матерей, чьи сыновья сейчас находятся на передовой. «Низкий вам поклон, дорогие мамы», — поблагодарил тюменок Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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