Александр Моор обратился к жителям региона

Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

Моор заявил, что тюменцы никогда не боялись трудностей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«День Героев Отечества — памятная дата в честь выдающихся людей, внесших бесценный вклад в защиту Отчизны, укрепление экономического, политического, военного могущества нашей страны. Сильные духом люди, искренне любящие Родину, во все времена были крепкой опорой страны», — передает слова губернатора информационный центр. По словам Александра Моора, тюменцы никогда не боялись трудностей и всегда были надежными защитниками.

По данным инфоцентра, в Тюменской области проживает два героя России. Этого почетного звания удостоены командир инженерно-саперного полка, полковник Рустам Сайфуллин и российский летчик гражданской авиации, подполковник в отставке Владимир Шарпатов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жительниц региона с Днем матери. В частности, свое обращение он также дополнил словами поддержки матерей, чьи сыновья сейчас находятся на передовой. «Низкий вам поклон, дорогие мамы», — поблагодарил тюменок Моор.