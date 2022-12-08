08 декабря 2022

Жители Сургута выстроились в очереди у закрытого магазина OBI. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возобновление работы гипермаркетов OBI после долгого простоя. Екатеринбург, obi
Покупатели выстроились в очереди у гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл» Фото:

Жители Сургута (ХМАО) выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин остается закрытым, передает с места журналист URA.RU

«Магазин закрыт, а возле него уже столпились люди. При этом никто не выходил и ничего не говорил», — сообщает журналист.

В самом магазине на момент публикации новости информацию не прокомментировали. По указанному номеру никто не ответил. При этом представители торгового центра сообщили корреспонденту агентства, что у них нет информации о закрытии магазина. «Вообще должен работать. На данный момент мы не получали уведомлений о закрытии», — прокомментировали в отделе рекламы и маркетинга ТРЦ «Сургут Сити Молл».

Ранее URA.RU рассказывало, что в торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Торговые точки были временно закрыты.

Покупатели выстроились в очереди у закрытого магазина
Фото:

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Жители Сургута (ХМАО) выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин остается закрытым, передает с места журналист URA.RU «Магазин закрыт, а возле него уже столпились люди. При этом никто не выходил и ничего не говорил», — сообщает журналист. В самом магазине на момент публикации новости информацию не прокомментировали. По указанному номеру никто не ответил. При этом представители торгового центра сообщили корреспонденту агентства, что у них нет информации о закрытии магазина. «Вообще должен работать. На данный момент мы не получали уведомлений о закрытии», — прокомментировали в отделе рекламы и маркетинга ТРЦ «Сургут Сити Молл». Ранее URA.RU рассказывало, что в торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Торговые точки были временно закрыты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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