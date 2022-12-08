Жители Сургута выстроились в очереди у закрытого магазина OBI. Фото

09 декабря 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Покупатели выстроились в очереди у гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл» Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин остается закрытым, передает с места журналист URA.RU «Магазин закрыт, а возле него уже столпились люди. При этом никто не выходил и ничего не говорил», — сообщает журналист. В самом магазине на момент публикации новости информацию не прокомментировали. По указанному номеру никто не ответил. При этом представители торгового центра сообщили корреспонденту агентства, что у них нет информации о закрытии магазина. «Вообще должен работать. На данный момент мы не получали уведомлений о закрытии», — прокомментировали в отделе рекламы и маркетинга ТРЦ «Сургут Сити Молл». Ранее URA.RU рассказывало, что в торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Торговые точки были временно закрыты. Покупатели выстроились в очереди у закрытого магазина Фото: URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) выстроились в очереди у строительного гипермаркета OBI в ТРЦ «Сургут Сити Молл». При этом сам магазин остается закрытым, передает с места журналист URA.RU «Магазин закрыт, а возле него уже столпились люди. При этом никто не выходил и ничего не говорил», — сообщает журналист. В самом магазине на момент публикации новости информацию не прокомментировали. По указанному номеру никто не ответил. При этом представители торгового центра сообщили корреспонденту агентства, что у них нет информации о закрытии магазина. «Вообще должен работать. На данный момент мы не получали уведомлений о закрытии», — прокомментировали в отделе рекламы и маркетинга ТРЦ «Сургут Сити Молл». Ранее URA.RU рассказывало, что в торговых центрах ХМАО открылись магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Торговые точки были временно закрыты.