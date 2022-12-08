Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об отправке новогодних подарков детям из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня отправили подарки ребятишкам из Краснодона. Сотни коробок со сладостями и нашими добрыми пожеланиями, которые должны доставить девчонкам и мальчишкам к Новому году», — пояснил губернатор. Шумков также сообщил о том, что подготовка подарков для детей мобилизованных из Курганской области уже началась. Для них готовят подарки и бесплатные приглашения на новогодние елки и спектакли.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об отправке новогодних подарков детям из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня отправили подарки ребятишкам из Краснодона. Сотни коробок со сладостями и нашими добрыми пожеланиями, которые должны доставить девчонкам и мальчишкам к Новому году», — пояснил губернатор. Шумков также сообщил о том, что подготовка подарков для детей мобилизованных из Курганской области уже началась. Для них готовят подарки и бесплатные приглашения на новогодние елки и спектакли. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков подписал соглашение с главой администрации города Краснодон и Краснодонского района (ЛНР) Сергеем Козенко. Документ был подписан в День государственного флага — 22 августа. Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города.