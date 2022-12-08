08 декабря 2022
07 декабря 2022

Курганский губернатор рассказал об отправке новогодних подарков детям из ЛНР. Фото

Губернатор Шумков поделился отправленными подарками на Новый год детям из ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор рассказал о подарках для детей из ЛНР (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об отправке новогодних подарков детям из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня отправили подарки ребятишкам из Краснодона. Сотни коробок со сладостями и нашими добрыми пожеланиями, которые должны доставить девчонкам и мальчишкам к Новому году», — пояснил губернатор. Шумков также сообщил о том, что подготовка подарков для детей мобилизованных из Курганской области уже началась. Для них готовят подарки и бесплатные приглашения на новогодние елки и спектакли.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков подписал соглашение с главой администрации города Краснодон и Краснодонского района (ЛНР) Сергеем Козенко. Документ был подписан в День государственного флага — 22 августа. Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города.

Шумков рассказал, что из Курганской области отправили новогодние подарки детям из ЛНР
Губернатор Шумков поделился, что подарки на Новый год детям курганских мобилизованных уже готовятся
Вадим Шумков рассказал, что из Курганской области отправлено около 100 коробок с новогодними подарками

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об отправке новогодних подарков детям из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня отправили подарки ребятишкам из Краснодона. Сотни коробок со сладостями и нашими добрыми пожеланиями, которые должны доставить девчонкам и мальчишкам к Новому году», — пояснил губернатор. Шумков также сообщил о том, что подготовка подарков для детей мобилизованных из Курганской области уже началась. Для них готовят подарки и бесплатные приглашения на новогодние елки и спектакли. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков подписал соглашение с главой администрации города Краснодон и Краснодонского района (ЛНР) Сергеем Козенко. Документ был подписан в День государственного флага — 22 августа. Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города.
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