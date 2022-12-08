Губернатор Шумков поделился отправленными подарками на Новый год детям из ЛНР

Курганский губернатор рассказал о подарках для детей из ЛНР (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об отправке новогодних подарков детям из Краснодона (Луганская Народная Республика). Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня отправили подарки ребятишкам из Краснодона. Сотни коробок со сладостями и нашими добрыми пожеланиями, которые должны доставить девчонкам и мальчишкам к Новому году», — пояснил губернатор. Шумков также сообщил о том, что подготовка подарков для детей мобилизованных из Курганской области уже началась. Для них готовят подарки и бесплатные приглашения на новогодние елки и спектакли.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков подписал соглашение с главой администрации города Краснодон и Краснодонского района (ЛНР) Сергеем Козенко. Документ был подписан в День государственного флага — 22 августа. Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города.

Шумков рассказал, что из Курганской области отправили новогодние подарки детям из ЛНР фото: telegram-канал губернатора Вадима Шумкова «силаVправде (V. Шумков)»

Губернатор Шумков поделился, что подарки на Новый год детям курганских мобилизованных уже готовятся фото: telegram-канал губернатора Вадима Шумкова «силаVправде (V. Шумков)»