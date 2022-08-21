Курганская область договорилась о сотрудничестве с Краснодонской областью ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Правительство Курганской области и администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики 22 августа, в День государственного флага России, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР) Сергей Козенко», — говорится в сообщении.

По словам Шумкова, Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города. «На днях Краснодон получит строительные материалы, которые мы отправили для восстановления жилых и социальных объектов. Уверен, что это поможет Краснодону и его жителям быстрее вернуться к нормальной жизни», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что по поручению Шумкова курганские предприниматели отправят в ЛНР пять вагонов стройматериалов. Гуманитарная помощь пойдет на ремонт кровли.