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Губернатор Шумков подписал соглашение с ЛНР. Видео

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, шумков вадим
Курганская область договорилась о сотрудничестве с Краснодонской областью ЛНР Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Правительство Курганской области и администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики 22 августа, в День государственного флага России, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР) Сергей Козенко», — говорится в сообщении.

По словам Шумкова, Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города. «На днях Краснодон получит строительные материалы, которые мы отправили для восстановления жилых и социальных объектов. Уверен, что это поможет Краснодону и его жителям быстрее вернуться к нормальной жизни», — отметил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что по поручению Шумкова курганские предприниматели отправят в ЛНР пять вагонов стройматериалов. Гуманитарная помощь пойдет на ремонт кровли.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте регионального правительства. «Правительство Курганской области и администрация города Краснодона и Краснодонского района Луганской народной республики 22 августа, в День государственного флага России, заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава администрации города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР) Сергей Козенко», — говорится в сообщении. По словам Шумкова, Курганская область поможет Краснодону в восстановлении города. «На днях Краснодон получит строительные материалы, которые мы отправили для восстановления жилых и социальных объектов. Уверен, что это поможет Краснодону и его жителям быстрее вернуться к нормальной жизни», — отметил глава региона. Ранее URA.RU писало, что по поручению Шумкова курганские предприниматели отправят в ЛНР пять вагонов стройматериалов. Гуманитарная помощь пойдет на ремонт кровли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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