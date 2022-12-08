В Карабаше выбрали нового мэра

09 декабря 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

По итогам тайного голосования градоначальником Карабаша стал Станислав Афанасенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Главой администрации Карабаша (Челябинская область) избрали Станислава Афанасенко. Такое решение приняли 9 декабря депутаты городского собрания, сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Голосование было тайным. Кандидатуру Афанасенко поддержали 11 из 12 присутствующих депутатов. Один голос получил Вячеслав Коробейников, Ирина Забнина накануне сняла свою кандидатуру», — пояснил Мошаров. На должность главы Карабаша претендовали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио мэра Станислав Афанасенко. Должность стала вакантной, когда 19 октября ушел в отставку экс-градоначальник Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

Главой администрации Карабаша (Челябинская область) избрали Станислава Афанасенко. Такое решение приняли 9 декабря депутаты городского собрания, сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Голосование было тайным. Кандидатуру Афанасенко поддержали 11 из 12 присутствующих депутатов. Один голос получил Вячеслав Коробейников, Ирина Забнина накануне сняла свою кандидатуру», — пояснил Мошаров. На должность главы Карабаша претендовали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио мэра Станислав Афанасенко. Должность стала вакантной, когда 19 октября ушел в отставку экс-градоначальник Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.