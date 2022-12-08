08 декабря 2022

В Карабаше выбрали нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
По итогам тайного голосования градоначальником Карабаша стал Станислав Афанасенко Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Главой администрации Карабаша (Челябинская область) избрали Станислава Афанасенко. Такое решение приняли 9 декабря депутаты городского собрания, сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Голосование было тайным. Кандидатуру Афанасенко поддержали 11 из 12 присутствующих депутатов. Один голос получил Вячеслав Коробейников, Ирина Забнина накануне сняла свою кандидатуру», — пояснил Мошаров.

На должность главы Карабаша претендовали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио мэра Станислав Афанасенко.

Должность стала вакантной, когда 19 октября ушел в отставку экс-градоначальник Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.

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Главой администрации Карабаша (Челябинская область) избрали Станислава Афанасенко. Такое решение приняли 9 декабря депутаты городского собрания, сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. «Голосование было тайным. Кандидатуру Афанасенко поддержали 11 из 12 присутствующих депутатов. Один голос получил Вячеслав Коробейников, Ирина Забнина накануне сняла свою кандидатуру», — пояснил Мошаров. На должность главы Карабаша претендовали начальник управления финансов мэрии Ирина Забнина, временно безработный Вячеслав Коробейников и врио мэра Станислав Афанасенко. Должность стала вакантной, когда 19 октября ушел в отставку экс-градоначальник Олег Буданов. И.о. мэра стал Станислав Афанасенко, топ-менеджер градообразующего предприятия «Карабашмедь». Буданов занял должность заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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