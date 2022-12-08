Губернатор Куйвашев отвечает на главные вопросы свердловчан. Онлайн-трансляция

09 декабря 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

«Прямая линия» Евгения Куйвашева стала второй за 10 лет нахождения на посту губернатора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проводит «прямую линию» со свердловчанами — вторую в своей губернаторской карьере. Он отвечает на вопросы об итогах своей работы за год и рассказывает, что планирует сделать в 2023 году. Главные заявления губернатора — в онлайн-трансляции URA.RU. 13:04 Каменозерский Дом культуры долго не реконструируется, пожаловались свердловчане. «Его надо сносить, и привязать к этому месту новый типовой дом культуры. Это должны сделать местные власти», – ответил губернатор. 13:03 Свердловчане спрашивают, что делать, когда бронь от мобилизации появляется поздно. Куйвашев напомнил, что на любом этапе мобилизации можно связаться со специалистом на «горячей линии». 13:00 Жительница поселка Шаля сообщили, что услышали о переносе сроков строительства сети по поставкам сжиженного газа. Губернатор ответил, что работа объемная и трудоемкая, но работа в этом направлении ведется. 12:56 Преподаватель по игре на скрипке Дмитрий Ильин из Сысерти сообщил, что в городе большая проблема с автобусами, которые опаздывают. «Я поручу минтрансу разобраться с этим. Возможно, это следствие снегопадов. В целом сбоев по расписанию транспорта становится все меньше», — ответил губернатор. 12:53 Жительница Тавды рассказала, что мобилизованного отправили в Чебаркуль без внесения необходимых записей в военный билет. Куйвашев пообещал разобраться в ситуации. 12:53 Очистные сооружения есть только в поселке Белоярском, по всему округу действующая инфраструктура не справляется. «Мы подставим бюджетное плечо, чтобы решить этот вопрос. Мы уже вкладывали в это деньги, но Белоярский район быстрорастущий, требуется увеличения мощностей», — сказал Куйвашев. 12:50 Жительница Североуральска спросила, когда к ним в город начнут курсировать «Ласточки». «Я тоже [жду этого]. Уже сегодня мы делаем пуски „Ласточек“ в Серов, определяем конечную точку дислокации, смотрим, где это будет удобно», — ответил Куйвашев, подчеркнув, что отправить такой поезд в Североуральск непросто, но этот вопрос прорабатывается. Куйвашев сообщил, что свердловские власти прорабатывают вопрос о новых маршрутах «Ласточки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 12:46 Жители Нижнего Тагила возмутились, что исправительный центр для осужденных будет построен рядом со школой №90. «Это не колония. Сюда направляются осужденные, которые встали на путь исправления и доказали, что приспособлены к нормальной жизни. К тому же там дислоцирован спецназ ГУФСИН», — подчеркнул губернатор. 12:44 Мобилизованные, выехавшие за пределы Урала, пропадают, рассказали свердловчане. «Я понимаю эмоции родственников, это действительно тяжело. Мы составляем списки родственников, которые не могут связаться. Эти списки передаются в воинские части», — ответил губернатор. 12:42 Выплаты зарплат мобилизованных находится в ведомстве Минобороны, ответил Куйвашев свердловчанам, чьи мобилизованные родственники до сих пор не получили деньги. «Обязательно сделаем все, чтобы зарплата мобилизованным выплачивалась, ошибки случаются везде, но каждый случай индивидуален», — подчеркнул губернатор. 12:40 В Артемовском районе переполнился полигон для сбора мусора. Куйвашев ответил, что полигон Ирбита получит все необходимые разрешения, и тогда туда можно будет перевезти часть отходов. 12:39 В Камышлове и Сухом Логу ненадлежащие условия содержания бродячих собак, заявили свердловчане. Зоозащитники спросили, что делать с животными. Губернатор отметил, что в регионе открываются новые приюты. Участки подобраны в Верхотурье, Полевском и других городах. Куйвашев отвечает на вопросы о частичной мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 12:37 Куйвашев обратился к главе Верхней Синячихи и жителям Свердловской области, чьи родственники были мобилизованы. Губернатор попросил обращаться на прямую линию и отметил, что ни один вопрос не останется без внимания. Это касается и тех, кому нужна поддержка психолога или помощь по хозяйству. 12:36 «Военкоматы просто не смотрят, что у человека есть бронь, дети, человека увозят», — возмутились свердловчане, задающие вопросы на «прямой линии». «Перегибы на местах случались в вопросах частичной мобилизации. Мы разбирались с каждым. Много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Я надеюсь, что новый военком вразумит нижнетагильского военкома. Был составлен список сотрудников, которые вернулись домой», — ответил губернатор. 12:35 «Если мы увидим, что большинство жителей населенного пункта хотят получить газ, мы это сделаем», — дополнил Куйвашев свой ответ на вопрос о проблемах с дровами в Красноуфимске. Он даст поручение разобраться в ситуации. 12:31 Жительница пригорода Красноуфимска пожаловалась на проблемы с дровами и попросила помочь в газификации в деревне. «У нас ведется большая работа по газификации, для этого нужно подать заявление», — отметил губернатор. Половина жителей Красноуфимска еще не обеспечены газом. 12:30 В Первоуральске будет реконструирован парк у Дворца водных видов спорта в Первоуральске. Там существенно благоустроили проспект Ильича, сообщил Куйвашев. 12:29 Житель Первоуральска спросил, будет ли местные спортивные объекты использоваться для проведения Международного фестиваля университетского спорта. «Дворец водных видов спорта Первоуральска задействован не будет, но к лету бассейн будет готов принять гостей. Мы организуем там соревнования высокого уровня», — ответил глава региона. 12:25 Девушка из Екатеринбурга попросила у Куйвашева совет: как убедить дочь не поступать в Москву, а остаться в регионе. «Если человек для себя решил, то отговорить будет сложно», — сказал губернатор, но он подчеркнул, что Екатеринбург можно считать студенческой столицей России, где программы обучения имеют прикладной характер. Куйвашев дал «родительский» совет екатеринбурженке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 12:23 Свердловчане спросили, есть ли в регионе демобилизация для отцов троих детей. Куйвашев подтвердил, что в Свердловской области такая практика есть, но по этому поводу нужно обратиться в военкомат. 12:23 «Для нас не существует вопросов, которые мы не беремся решить», — сказал губернатор. Это он добавил к ответу на вопрос о мобилизации. 12:21 «Для семей мобилизованных принят закон, по которому на каждую семью мобилизованного выделяется 20 тысяч рублей и на каждого ребенка — 20 тысяч рублей», — напомнил Куйвашев. Также предполагаются другие льготы, и работают волонтерские центры. 12:19 Уральцы пожаловались, что не разобрались с системой выплат мобилизованных. «Мы организовали „горячую линию“, где можно получить исчерпывающую информацию о все, что интересует людей о ходе частичной мобилизации», — ответил Куйвашев. 12:18 Свердловчане спросили, будет ли проведена реконструкция Полевского тракта. Куйвашев отметил, что сам пользуется по этой дороги и давал распоряжение реконструировать некоторые участки тракта. 12:14 Валентина Боханова из Нижней Туры записала видеовопрос Куйвашеву по поводу неасфальтированной дороги между городами. Если этот объект не включен в программу реконструкции дорог, то губернатор даст поручение включить его в ближайшие годы. Свердловские власти выделяют большие деньги на реконструкцию дорог, сообщил Куйвашев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU 12:13 Традиционно «прямую линию» Куйвашева смотрят и его подчиненные — мэры и члены правительства. Например, среди зрителей эфира замечены глава Волчанска Александр Вервейн, мэр Красноуфимска Михаил Конев и министр ЖКХ Николай Смирнов. 12:12 Реконструкция плотины в Нижнем Тагиле — это большая работа, которая, по предварительным оценкам, потребует миллиард рублей, сообщил Куйвашев. Сроки выполнения работы пока не определены. 12:10 «Мы договорились с администрацией Нижнего Тагила, что с 2023 года мы приступим к реконструкции плотины», — рассказал Куйвашев. До этого было необходимо сдать мост. 12:08 Число свердловчан, пользующихся печным отоплением, сокращается. За год проведено 220 километров газопровода. 12:06 После первого вопроса запустили кадры про первую «прямую линию». Ведущие рассказывают об итогах включения губернатора. 12:05 Проблемы с лечением онкологии в Североуральске должны решиться, свердловчан будут приглашать на обучения по соответствующей специальности, рассказал губернатор. Таким врачам будет выделена финансовая поддержка, в том числе в рамках программы «Земский доктор». Губернатор Куйвашев начал свою «прямую линию» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 12:03 Вопрос комплектования больниц медперсонала — очень актуальный вопрос, сообщил Куйвашев. Он отметил, что в Североуральске, где есть проблемы, нужно работать над целевым набором медицинских кадров. 12:01 Перед началом ведущие «прямой линии» попытались запустить кадры с прошлогодне включения. Но произошел сбой, и они перешли к вопросам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проводит «прямую линию» со свердловчанами — вторую в своей губернаторской карьере. Он отвечает на вопросы об итогах своей работы за год и рассказывает, что планирует сделать в 2023 году. Главные заявления губернатора — в онлайн-трансляции URA.RU. 13:04 09.12.2022 Каменозерский Дом культуры долго не реконструируется, пожаловались свердловчане. «Его надо сносить, и привязать к этому месту новый типовой дом культуры. Это должны сделать местные власти», – ответил губернатор. 13:03 09.12.2022 Свердловчане спрашивают, что делать, когда бронь от мобилизации появляется поздно. Куйвашев напомнил, что на любом этапе мобилизации можно связаться со специалистом на «горячей линии». 13:00 09.12.2022 Жительница поселка Шаля сообщили, что услышали о переносе сроков строительства сети по поставкам сжиженного газа. Губернатор ответил, что работа объемная и трудоемкая, но работа в этом направлении ведется. 12:56 09.12.2022 Преподаватель по игре на скрипке Дмитрий Ильин из Сысерти сообщил, что в городе большая проблема с автобусами, которые опаздывают. «Я поручу минтрансу разобраться с этим. Возможно, это следствие снегопадов. В целом сбоев по расписанию транспорта становится все меньше», — ответил губернатор. 12:53 09.12.2022 Жительница Тавды рассказала, что мобилизованного отправили в Чебаркуль без внесения необходимых записей в военный билет. Куйвашев пообещал разобраться в ситуации. 12:53 09.12.2022 Очистные сооружения есть только в поселке Белоярском, по всему округу действующая инфраструктура не справляется. «Мы подставим бюджетное плечо, чтобы решить этот вопрос. Мы уже вкладывали в это деньги, но Белоярский район быстрорастущий, требуется увеличения мощностей», — сказал Куйвашев. 12:50 09.12.2022 Жительница Североуральска спросила, когда к ним в город начнут курсировать «Ласточки». «Я тоже [жду этого]. Уже сегодня мы делаем пуски „Ласточек“ в Серов, определяем конечную точку дислокации, смотрим, где это будет удобно», — ответил Куйвашев, подчеркнув, что отправить такой поезд в Североуральск непросто, но этот вопрос прорабатывается. 12:46 09.12.2022 Жители Нижнего Тагила возмутились, что исправительный центр для осужденных будет построен рядом со школой №90. «Это не колония. Сюда направляются осужденные, которые встали на путь исправления и доказали, что приспособлены к нормальной жизни. К тому же там дислоцирован спецназ ГУФСИН», — подчеркнул губернатор. 12:44 09.12.2022 Мобилизованные, выехавшие за пределы Урала, пропадают, рассказали свердловчане. «Я понимаю эмоции родственников, это действительно тяжело. Мы составляем списки родственников, которые не могут связаться. Эти списки передаются в воинские части», — ответил губернатор. 12:42 09.12.2022 Выплаты зарплат мобилизованных находится в ведомстве Минобороны, ответил Куйвашев свердловчанам, чьи мобилизованные родственники до сих пор не получили деньги. «Обязательно сделаем все, чтобы зарплата мобилизованным выплачивалась, ошибки случаются везде, но каждый случай индивидуален», — подчеркнул губернатор. 12:40 09.12.2022 В Артемовском районе переполнился полигон для сбора мусора. Куйвашев ответил, что полигон Ирбита получит все необходимые разрешения, и тогда туда можно будет перевезти часть отходов. 12:39 09.12.2022 В Камышлове и Сухом Логу ненадлежащие условия содержания бродячих собак, заявили свердловчане. Зоозащитники спросили, что делать с животными. Губернатор отметил, что в регионе открываются новые приюты. Участки подобраны в Верхотурье, Полевском и других городах. 12:37 09.12.2022 Куйвашев обратился к главе Верхней Синячихи и жителям Свердловской области, чьи родственники были мобилизованы. Губернатор попросил обращаться на прямую линию и отметил, что ни один вопрос не останется без внимания. Это касается и тех, кому нужна поддержка психолога или помощь по хозяйству. 12:36 09.12.2022 «Военкоматы просто не смотрят, что у человека есть бронь, дети, человека увозят», — возмутились свердловчане, задающие вопросы на «прямой линии». «Перегибы на местах случались в вопросах частичной мобилизации. Мы разбирались с каждым. Много было жалоб на военкомат Нижнего Тагила. Я надеюсь, что новый военком вразумит нижнетагильского военкома. Был составлен список сотрудников, которые вернулись домой», — ответил губернатор. 12:35 09.12.2022 «Если мы увидим, что большинство жителей населенного пункта хотят получить газ, мы это сделаем», — дополнил Куйвашев свой ответ на вопрос о проблемах с дровами в Красноуфимске. Он даст поручение разобраться в ситуации. 12:31 09.12.2022 Жительница пригорода Красноуфимска пожаловалась на проблемы с дровами и попросила помочь в газификации в деревне. «У нас ведется большая работа по газификации, для этого нужно подать заявление», — отметил губернатор. Половина жителей Красноуфимска еще не обеспечены газом. 12:30 09.12.2022 В Первоуральске будет реконструирован парк у Дворца водных видов спорта в Первоуральске. Там существенно благоустроили проспект Ильича, сообщил Куйвашев. 12:29 09.12.2022 Житель Первоуральска спросил, будет ли местные спортивные объекты использоваться для проведения Международного фестиваля университетского спорта. «Дворец водных видов спорта Первоуральска задействован не будет, но к лету бассейн будет готов принять гостей. Мы организуем там соревнования высокого уровня», — ответил глава региона. 12:25 09.12.2022 Девушка из Екатеринбурга попросила у Куйвашева совет: как убедить дочь не поступать в Москву, а остаться в регионе. «Если человек для себя решил, то отговорить будет сложно», — сказал губернатор, но он подчеркнул, что Екатеринбург можно считать студенческой столицей России, где программы обучения имеют прикладной характер. 12:23 09.12.2022 Свердловчане спросили, есть ли в регионе демобилизация для отцов троих детей. Куйвашев подтвердил, что в Свердловской области такая практика есть, но по этому поводу нужно обратиться в военкомат. 12:23 09.12.2022 «Для нас не существует вопросов, которые мы не беремся решить», — сказал губернатор. Это он добавил к ответу на вопрос о мобилизации. 12:21 09.12.2022 «Для семей мобилизованных принят закон, по которому на каждую семью мобилизованного выделяется 20 тысяч рублей и на каждого ребенка — 20 тысяч рублей», — напомнил Куйвашев. Также предполагаются другие льготы, и работают волонтерские центры. 12:19 09.12.2022 Уральцы пожаловались, что не разобрались с системой выплат мобилизованных. «Мы организовали „горячую линию“, где можно получить исчерпывающую информацию о все, что интересует людей о ходе частичной мобилизации», — ответил Куйвашев. 12:18 09.12.2022 Свердловчане спросили, будет ли проведена реконструкция Полевского тракта. Куйвашев отметил, что сам пользуется по этой дороги и давал распоряжение реконструировать некоторые участки тракта. 12:14 09.12.2022 Валентина Боханова из Нижней Туры записала видеовопрос Куйвашеву по поводу неасфальтированной дороги между городами. Если этот объект не включен в программу реконструкции дорог, то губернатор даст поручение включить его в ближайшие годы. 12:13 09.12.2022 Традиционно «прямую линию» Куйвашева смотрят и его подчиненные — мэры и члены правительства. Например, среди зрителей эфира замечены глава Волчанска Александр Вервейн, мэр Красноуфимска Михаил Конев и министр ЖКХ Николай Смирнов. 12:12 09.12.2022 Реконструкция плотины в Нижнем Тагиле — это большая работа, которая, по предварительным оценкам, потребует миллиард рублей, сообщил Куйвашев. Сроки выполнения работы пока не определены. 12:10 09.12.2022 «Мы договорились с администрацией Нижнего Тагила, что с 2023 года мы приступим к реконструкции плотины», — рассказал Куйвашев. До этого было необходимо сдать мост. 12:08 09.12.2022 Число свердловчан, пользующихся печным отоплением, сокращается. За год проведено 220 километров газопровода. 12:06 09.12.2022 После первого вопроса запустили кадры про первую «прямую линию». Ведущие рассказывают об итогах включения губернатора. 12:05 09.12.2022 Проблемы с лечением онкологии в Североуральске должны решиться, свердловчан будут приглашать на обучения по соответствующей специальности, рассказал губернатор. Таким врачам будет выделена финансовая поддержка, в том числе в рамках программы «Земский доктор». 12:03 09.12.2022 Вопрос комплектования больниц медперсонала — очень актуальный вопрос, сообщил Куйвашев. Он отметил, что в Североуральске, где есть проблемы, нужно работать над целевым набором медицинских кадров. 12:01 09.12.2022 Перед началом ведущие «прямой линии» попытались запустить кадры с прошлогодне включения. Но произошел сбой, и они перешли к вопросам.