Бывший курганский полицейский добился льготной пенсии через суд

Вышедший на пенсию курганский полицейский заставил через суд начислить льготный пенсионный стаж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-сотрудник МО МВД «Шадринский» (Курганская область) после выхода на пенсию подал иск о включении неучтенных лет в стаж для начисления льготной пенсии, который был удовлетворен судом. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда.

«Исковые требования Ч. к МО МВД России „Шадринский“ и УМВД России по Курганской области о признании решения в не зачислении льготного стажа в пенсию по выслуге лет неправомерным, включении в выслугу лет в льготном исчислении периодов службы удовлетворить», — говорится в постановлении суда. В итоге бывший полицейский добился начисления дополнительно более трех лет к своему стажу.

Мужчина подал заявление об увольнении со службы в апреле 2022 года, полагая, что его стаж достиг 25 лет. Однако при увольнении ему был насчитан льготный стаж 22 года.

Разбираясь в несоответствии, бывший полицейский узнал, что ему не были зачтены в льготное исчисление десятки месяцев службы в конвойной службе ОВД и СИЗО Шадринска. Мужчина оспорил данное решение в суде.

Рассмотрев обстоятельства дела, судья удовлетворил заявление бывшего конвоира. «Истец приобрел право на льготное исчисление выслуги лет по занимаемой должности, в связи с непосредственным исполнением им функций по охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых, поэтому спорные периоды службы подлежат зачету в его выслугу лет в льготном исчислении — один год службы за полтора года», — сообщается в постановлении. УМВД по Курганской области обязали внести изменения в приказ об увольнении бывшего сотрудника со службы с достижением выслуги 25 лет 3 месяцев и начислением льготной пенсии.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский учитель сумела доказать в суде право на досрочную страховую пенсию. Женщина опротестовала решение ГУ ОПФР, не включившего в стаж около 2,5 года преподавания в другом регионе.