08 декабря 2022

Свердловский губернатор признал ошибки при мобилизации

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Евгений Куйвашев сообщил, что мобилизованных по ошибке вернули домой Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Свердловской области были случаи, когда мобилизовали граждан, имеющих бронь, но их вернули обратно. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Так он ответил на вопрос о том, почему военкоматы не проверяют документы о брони.

«Перегибы на местах случались. Были военкоматы и военкомы, которые отличились. Было много жалоб на военкоматы Нижнего Тагила. После обращения граждан на горячую линию мы разобрались. Я надеюсь, что новый военком вразумит нижнетагильского военкома», — заявил Куйвашев во время прямой линии. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области.

Глава региона выразил уверенность, что проблемы решили. Он отметил, что были мобилизованные с бронью, которых вернули домой. По словам губернатора, в начале любого дела могут возникнуть вопросы, которые требуют решения. Также Куйвашев напомнил про горячую линию по вопросам мобилизации.

Предыдущая прямая линия с Куйвашевым прошла год назад. Глава региона ответил на 43 вопроса и общался с жителями более двух часов.

Частичная мобилизация завершилась в конце октября. По словам президента РФ Владимира Путина, план по призыву 300 тысяч россиян был выполнен. Некоторым категориям граждан предоставили бронь и отсрочку. Например, студентам, которые учатся очно.

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В Свердловской области были случаи, когда мобилизовали граждан, имеющих бронь, но их вернули обратно. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Так он ответил на вопрос о том, почему военкоматы не проверяют документы о брони. «Перегибы на местах случались. Были военкоматы и военкомы, которые отличились. Было много жалоб на военкоматы Нижнего Тагила. После обращения граждан на горячую линию мы разобрались. Я надеюсь, что новый военком вразумит нижнетагильского военкома», — заявил Куйвашев во время прямой линии. Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе Свердловской области. Глава региона выразил уверенность, что проблемы решили. Он отметил, что были мобилизованные с бронью, которых вернули домой. По словам губернатора, в начале любого дела могут возникнуть вопросы, которые требуют решения. Также Куйвашев напомнил про горячую линию по вопросам мобилизации. Предыдущая прямая линия с Куйвашевым прошла год назад. Глава региона ответил на 43 вопроса и общался с жителями более двух часов. Частичная мобилизация завершилась в конце октября. По словам президента РФ Владимира Путина, план по призыву 300 тысяч россиян был выполнен. Некоторым категориям граждан предоставили бронь и отсрочку. Например, студентам, которые учатся очно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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