Куйвашев дал совет мобилизованным свердловчанам, которым не платят зарплату

Губернатор Свердловской области: мобилизованным, которые не получили зарплату, надо обращаться на горячую линию

Евгений Куйвашев пообещал решать каждую жалобу мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованным жителям Свердловской области, которым до сих пор не выплатили зарплату, следует обратиться на региональную горячую линию. Такую рекомендацию в ходе «прямой линии» дал губернатор Евгений Куйвашев, пообещав разбираться с каждым обращением.

«Выплаты зарплаты мобилизованным находятся в ведении Министерства обороны. Я знаю, что деньги перечисляют каждый месяц с 10 по 20 число. Но в процессе мобилизации сборные пункты не подали документы. Нужно обратиться на горячую линию, если таковых выплат нет. Многие вопросы уже удалось решить, некоторые находятся в стадии решения», — рассказал Куйвашев.

Губернатор признал, что каждый случай с отсутствием выплат индивидуален. И пообещал, что областные власти «сделают все», чтобы мобилизованные получили положенную зарплату.

«Прямая линия» Евгения Куйвашева проходит во второй раз в истории. Это аналог ежегодной трансляции президента РФ Владимира Путина — ранее глава государства призывал губернаторов брать с него пример. В 2021 году Куйвашев общался со свердловчанами в прямом эфире 2 часа 25 минут и ответил на 43 вопроса.