Жителям ЯНАО предлагают открыть бизнес за полмиллиона и заработать в 24 раза больше

Жителям ЯНАО предлагают приобрести готовый бизнес пиццерий «Pomodoro» на условиях франшизы. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Avito», стоимость бизнеса — 490 тысяч рублей.
«Готовый бизнес — федеральная сеть пиццерий „Pomodoro“. Зарабатывайте от 12 миллионов рублей в год», — говорится в объявлении.
Продавец обещает оказать помочь в открытии ИП, оформлении расчетного счета и в запуске бизнеса. Отмечается, что окупаемость займет 2-4 месяца, а на запуск потребуется не больше 30 дней. Федеральная сеть доставки пиццы «Pomodoro» уже работает в Ноябрьске.
Агентство пыталось связаться с продавцом франшизы. На момент публикации этого сделать не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя продается бургерная. Причиной для продажи стал дефицит квалифицированных маркетологов.
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