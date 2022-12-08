08 декабря 2022
07 декабря 2022

Жителям ЯНАО предлагают открыть бизнес за полмиллиона и заработать в 24 раза больше

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастробар
Продавец обещает доход от пиццерии «Pomodoro» 12 млн рублей в год Фото:

Жителям ЯНАО предлагают приобрести готовый бизнес пиццерий «Pomodoro» на условиях франшизы. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Avito», стоимость бизнеса — 490 тысяч рублей.

«Готовый бизнес — федеральная сеть пиццерий „Pomodoro“. Зарабатывайте от 12 миллионов рублей в год», — говорится в объявлении.

Продавец обещает оказать помочь в открытии ИП, оформлении расчетного счета и в запуске бизнеса. Отмечается, что окупаемость займет 2-4 месяца, а на запуск потребуется не больше 30 дней. Федеральная сеть доставки пиццы «Pomodoro» уже работает в Ноябрьске.

Агентство пыталось связаться с продавцом франшизы. На момент публикации этого сделать не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя продается бургерная. Причиной для продажи стал дефицит квалифицированных маркетологов.

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Жителям ЯНАО предлагают приобрести готовый бизнес пиццерий «Pomodoro» на условиях франшизы. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Avito», стоимость бизнеса — 490 тысяч рублей. «Готовый бизнес — федеральная сеть пиццерий „Pomodoro“. Зарабатывайте от 12 миллионов рублей в год», — говорится в объявлении. Продавец обещает оказать помочь в открытии ИП, оформлении расчетного счета и в запуске бизнеса. Отмечается, что окупаемость займет 2-4 месяца, а на запуск потребуется не больше 30 дней. Федеральная сеть доставки пиццы «Pomodoro» уже работает в Ноябрьске. Агентство пыталось связаться с продавцом франшизы. На момент публикации этого сделать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в торгово-развлекательном центре Нового Уренгоя продается бургерная. Причиной для продажи стал дефицит квалифицированных маркетологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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