В Новом Уренгое продается бургерная из-за кадрового дефицита

Бургерная приносит ежемесячный доход до 450 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В торгово-развлекательном центре «Солнечный» в Новом Уренгое (ЯНАО) из-за дефицита квалифицированных маркетологов продается готовый бизнес «Burger Club». Об этом агентству рассказал владелец ресторана.

«Мы сами находимся в Москве и на протяжении двух лет управляем рестораном „Burger Club“ удаленно. Да, есть заместители, но из-за кадрового дефицита в регионе нет квалифицированных маркетологов. То есть нет рекламы бизнеса, а управлять им на расстоянии не очень удобно», — рассказал владелец.

Он отметил, что бизнес работает по франшизе. В перспективе было открытие второго ресторана в северной части города, все оборудование закуплено, но это уже отдельная продажа.

В размещенном объявлении на сайте Avito продавец указал, что поможет новому владельцу войти в курс дела в течение трех месяцев. «Действующая точка питания с отлично организованным процессом приготовления и реализации своей продукции. Новому собственнику передаются заключенные договора на поставку продуктов, гарантируется переуступка договора аренды, передается все оборудование для ведения деятельности», — уточнил в объявлении продавец. В ресторане установлены две импортные морозильные установки, локальная модульная вытяжка, разработана авторская технология приготовления блюд. Бизнес приносит ежемесячный доход в размере до 450 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ТРЦ «Солнечный» с начала года не могут продать кафе-пекарню. Продавец из-за скорого отъезда в другой регион сделал скидку более 20%.