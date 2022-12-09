РИАН: Евросоюз утвердит новые санкции против РФ 12 декабря

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Заседание Евросоюза с обсуждением 9 пакета санкций против РФ будет 12 декабря, сообщил анонимный источник Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На заседание 12 декабря главы МИД Евросоюза планируют утвердить новый пакет санкций против России. Также на нем будут обсуждаться санкции против Ирана. Об этом в Брюсселе заявил анонимный источник, близкий к МИДу Евросоюза.

«Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях против России и Ирана. Его слова передают РИА Новости.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Сейчас идет обсуждение девятого пакета санкций от Евросоюза. В нем страны Европы ограничат доступ России к поставкам дронов из Ирана.

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На заседание 12 декабря главы МИД Евросоюза планируют утвердить новый пакет санкций против России. Также на нем будут обсуждаться санкции против Ирана. Об этом в Брюсселе заявил анонимный источник, близкий к МИДу Евросоюза. «Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях против России и Ирана. Его слова передают РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Сейчас идет обсуждение девятого пакета санкций от Евросоюза. В нем страны Европы ограничат доступ России к поставкам дронов из Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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