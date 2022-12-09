РИАН: Евросоюз утвердит новые санкции против РФ 12 декабря

На заседание 12 декабря главы МИД Евросоюза планируют утвердить новый пакет санкций против России. Также на нем будут обсуждаться санкции против Ирана. Об этом в Брюсселе заявил анонимный источник, близкий к МИДу Евросоюза.
«Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях против России и Ирана. Его слова передают РИА Новости.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Сейчас идет обсуждение девятого пакета санкций от Евросоюза. В нем страны Европы ограничат доступ России к поставкам дронов из Ирана.
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На заседание 12 декабря главы МИД Евросоюза планируют утвердить новый пакет санкций против России. Также на нем будут обсуждаться санкции против Ирана. Об этом в Брюсселе заявил анонимный источник, близкий к МИДу Евросоюза. «Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о новых санкциях против России и Ирана. Его слова передают РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Сейчас идет обсуждение девятого пакета санкций от Евросоюза. В нем страны Европы ограничат доступ России к поставкам дронов из Ирана.