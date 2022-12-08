Герои России согласились развивать у свердловских школьников военные навыки

09 декабря 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Герои России согласились принимать участие в уроках НВП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский готовы принимать участие в уроках начальной военной подготовки (НВП), которые планируется проводить в свердловских школах. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В числе участников встречи были Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский. В ходе разговора они изъявили готовность продолжать работу в области патриотического воспитания молодежи», — сообщили в ДИПе. Вице-губернатор Олег Чемезов, который провел встречу с Героями России, подчеркнул, что их знания пригодятся школьникам. Дети могут попасть в экстремальные ситуации и там проявить лучшие приобретенные качества. Но для проведения уроков начальной военной подготовки также необходимо закупить в школы оборудование, на котором можно тренировать медицинские и другие навыки.

Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский готовы принимать участие в уроках начальной военной подготовки (НВП), которые планируется проводить в свердловских школах. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В числе участников встречи были Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский. В ходе разговора они изъявили готовность продолжать работу в области патриотического воспитания молодежи», — сообщили в ДИПе. Вице-губернатор Олег Чемезов, который провел встречу с Героями России, подчеркнул, что их знания пригодятся школьникам. Дети могут попасть в экстремальные ситуации и там проявить лучшие приобретенные качества. Но для проведения уроков начальной военной подготовки также необходимо закупить в школы оборудование, на котором можно тренировать медицинские и другие навыки.