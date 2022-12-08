08 декабря 2022

Герои России согласились развивать у свердловских школьников военные навыки

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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Герои России согласились принимать участие в уроках НВП Фото:

Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский готовы принимать участие в уроках начальной военной подготовки (НВП), которые планируется проводить в свердловских школах. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«В числе участников встречи были Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский. В ходе разговора они изъявили готовность продолжать работу в области патриотического воспитания молодежи», — сообщили в ДИПе.

Вице-губернатор Олег Чемезов, который провел встречу с Героями России, подчеркнул, что их знания пригодятся школьникам. Дети могут попасть в экстремальные ситуации и там проявить лучшие приобретенные качества. Но для проведения уроков начальной военной подготовки также необходимо закупить в школы оборудование, на котором можно тренировать медицинские и другие навыки.

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Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский готовы принимать участие в уроках начальной военной подготовки (НВП), которые планируется проводить в свердловских школах. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В числе участников встречи были Герои России Сергей Воронин, Олег Касков и Игорь Родобольский. В ходе разговора они изъявили готовность продолжать работу в области патриотического воспитания молодежи», — сообщили в ДИПе. Вице-губернатор Олег Чемезов, который провел встречу с Героями России, подчеркнул, что их знания пригодятся школьникам. Дети могут попасть в экстремальные ситуации и там проявить лучшие приобретенные качества. Но для проведения уроков начальной военной подготовки также необходимо закупить в школы оборудование, на котором можно тренировать медицинские и другие навыки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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