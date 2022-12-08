В Курган прилетели представители Министерства обороны и предприятия из госструктуры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предприятии «Курганприбор», которое выпускает продукцию для оборонной промышленности, прошло закрытое совещание с представителями Министерства обороны России и предприятия «Технодинамика» (входит в структуру госкорпорации «Ростех»). Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и сфере промышленности.

«В Кургане 9 декабря работали представители Министерства оборон России и завода „Технодинамика“. Они оценили загрузку предприятия, посмотрели, как идет выполнение гособоронзаказа. Также прошло закрытое совещание», — сообщил инсайдер. Другой источник из политического окружения добавил, что в Курган на двух чартерных рейсах прилетели один из руководителей Миноброны и директор «Технодинамики» Игорь Насенков. «Они высоко оценили продукцию курганского завода. Заявили, что она востребована в оборонной промышленности», — подчеркнул он. На самом предприятии информацию о приезде представителей федерального министерство и крупного предприятия пока не комментируют.

Ранее URA.RU писало, что в ноябре на предприятие «Курганмашзавод» приезжал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он проверил выпуск боевой техники и оценил выполнение гособоронзаказа. По словам источников агентства, тогда Медведеву рассказали, что проблемы с выполнением гособоронзаказа на КМЗ связаны с работой кооперации.