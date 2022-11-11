«Курганмашзавод» не выполняет гособоронзаказ из-за кооперации

На КМЗ провели совещание, посвященное выполнению гособоронзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву рассказали, что проблемы с выполнением гособоронзаказа на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) связаны с работой кооперации. Речь об этом шла во время совещания, которое 11 ноября прошло на предприятии. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к областным властям.

«Совещание с Дмитрием Анатольевичем прошло в конструктивном режиме. Исполнительный директор КМЗ Петр Тюков доложил, что основной проблемой, влияющей на гособоронзаказ, являются вопросы кооперации — работы с предприятиями, которые поставляют запчасти и различные компоненты», — уточнил один из источников. Другой инсайдер из числа региональных чиновников, подтвердил эту информацию. «Честно говоря, ожидали, что совещание будет проходить в более жестком формате», — добавил он.

URA.RU ранее направляло редакционный запрос на КМЗ по поводу темы совещания и состава участников. Также редакционный запрос по теме был направлен в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что 11 ноября Дмитрий Медведев побывал на КМЗ. Он проверил выпуск боевой техники и провел совещание по теме гособоронзаказа. Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал, что правительство региона будет поддерживать предприятие в выполнении оборонного заказа.