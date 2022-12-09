В Нижневартовске жильцам уцелевших после взрыва газа в доме подъездов дадут квартиры

Часть пятиэтажки уцелела после взрыва газа в 3 подъезде Фото: Елена Антипина © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) жителям уцелевших подъездов дома, обрушившегося после взрыва газа, предоставят жилье в маневренном фонде. В пресс-службе мэрии сообщили корреспонденту URA.RU, что такое решение было принято городскими властями.

«Жилые помещения маневренного фонда будут предоставляться нуждающимся гражданам из дома 6а по улице Мира. Такое решение было принято администрацией города», — прокомментировали в пресс-службе.

Вопрос, смогут ли жители подъездов, которые не пострадали от взрыва газа, вернуться в свои квартиры, был проработан властями Нижневартовска. В ближайшее время дому предстоит экспертиза, которая ответит, снесут его или восстановят. Поэтому было принято решение переселить всех желающих жильцов, но при одном условии — если у них нет другого жилья. «Квартиры в маневренном фонде получат собственники, у которых нет в собственности другого жилого помещения. Это не будет зависеть от того, пострадал подъезд в результате обрушения дома или нет», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова взяла на контроль ипотеку жильцов, пострадавших от взрыва газа. Она пообещала помочь жителям пятиэтажки разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам.