Омбудсмен ХМАО взяла на контроль ипотеку жильцов, пострадавших от взрыва газа

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова пообещала помочь жителям пятиэтажки, в которой 4 декабря взорвался газ, разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что окажет правозащитную помощь, при необходимости — даже в суде.
«Готовность разбираться по каждому ипотечному случаю выразили представители администрации города, готовы и мы помогать каждому человеку, нуждающемуся в правовой и правозащитной помощи, при необходимости — в судебном порядке. Но пока избирается путь досудебных решений», — прокомментировала Стребкова.
По словам омбудсмена, каждый ипотечный договор и договор страхования индивидуален. Несмотря на общие правила, согласно которым уничтожение несущих конструкций является страховым случаем, могут быть непредвиденные нюансы. «Не изучив договоров ипотечного кредитования и страхования залогового имущества, невозможно давать однозначных консультаций гражданам, поэтому по каждой семье готовы и начали работать индивидуально как с банками, так и со страховыми компаниями. Нахожу случившееся происшествие подходящим под страховой случай. Но еще раз подчеркну — важно изучать договор страхования», — добавила Стребкова.
Ранее URA.RU писало, что жильцы разрушенного дома продолжат платить ипотеку. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко проконсультировать жителей.
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