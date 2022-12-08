Омбудсмен ХМАО взяла на контроль ипотеку жильцов, пострадавших от взрыва газа

09 декабря 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

За разрушенные квартиры жители продолжают платить ипотеку Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова пообещала помочь жителям пятиэтажки, в которой 4 декабря взорвался газ, разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что окажет правозащитную помощь, при необходимости — даже в суде. «Готовность разбираться по каждому ипотечному случаю выразили представители администрации города, готовы и мы помогать каждому человеку, нуждающемуся в правовой и правозащитной помощи, при необходимости — в судебном порядке. Но пока избирается путь досудебных решений», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, каждый ипотечный договор и договор страхования индивидуален. Несмотря на общие правила, согласно которым уничтожение несущих конструкций является страховым случаем, могут быть непредвиденные нюансы. «Не изучив договоров ипотечного кредитования и страхования залогового имущества, невозможно давать однозначных консультаций гражданам, поэтому по каждой семье готовы и начали работать индивидуально как с банками, так и со страховыми компаниями. Нахожу случившееся происшествие подходящим под страховой случай. Но еще раз подчеркну — важно изучать договор страхования», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало, что жильцы разрушенного дома продолжат платить ипотеку. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко проконсультировать жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова пообещала помочь жителям пятиэтажки, в которой 4 декабря взорвался газ, разобраться с банками и страховыми компаниями по ипотечным кредитам. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что окажет правозащитную помощь, при необходимости — даже в суде. «Готовность разбираться по каждому ипотечному случаю выразили представители администрации города, готовы и мы помогать каждому человеку, нуждающемуся в правовой и правозащитной помощи, при необходимости — в судебном порядке. Но пока избирается путь досудебных решений», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, каждый ипотечный договор и договор страхования индивидуален. Несмотря на общие правила, согласно которым уничтожение несущих конструкций является страховым случаем, могут быть непредвиденные нюансы. «Не изучив договоров ипотечного кредитования и страхования залогового имущества, невозможно давать однозначных консультаций гражданам, поэтому по каждой семье готовы и начали работать индивидуально как с банками, так и со страховыми компаниями. Нахожу случившееся происшествие подходящим под страховой случай. Но еще раз подчеркну — важно изучать договор страхования», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало, что жильцы разрушенного дома продолжат платить ипотеку. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко проконсультировать жителей.