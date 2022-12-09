Генсек НАТО испугался военного конфликта с Россией

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Столтенберг считает, что конфликт на Украине может спровоцировать войну НАТО с Россией Фото:

НАТО работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого (начала войны с Россией — прим. URA.RU)», — передает NRK слова Столтенберга. Он отметил, что начало военного столкновения между сторонами может спровоцировать конфликт на Украине.

Однако ранее Столтенберг призывал западные страны продолжать поставлять Украине вооружение. По его мнению, это поможет разрешить российско-украинский конфликт. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал неправомерные действия НАТО, сообщают «Дни.ру».

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НАТО работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого (начала войны с Россией — прим. URA.RU)», — передает NRK слова Столтенберга. Он отметил, что начало военного столкновения между сторонами может спровоцировать конфликт на Украине. Однако ранее Столтенберг призывал западные страны продолжать поставлять Украине вооружение. По его мнению, это поможет разрешить российско-украинский конфликт. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал неправомерные действия НАТО, сообщают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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