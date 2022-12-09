Правительство РФ ввело пошлины на предметы личной гигиены из недружественных стран

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Пошлины коснутся дезодорантов и антиперспирантов Фото:

Правительство России ввело пошлины на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

Ограничения коснутся: шампуней, зубных паст, дезодорантов и антиперспирантов, а также средств, используемых до, вовремя и после бритья. Новыми пошлинами также будут облагаться средства ароматизации и дезодорирования помещения, включая благовония для религиозных обрядов. Это следует из документа на официальном сайте.

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Правительство России ввело пошлины на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ. Ограничения коснутся: шампуней, зубных паст, дезодорантов и антиперспирантов, а также средств, используемых до, вовремя и после бритья. Новыми пошлинами также будут облагаться средства ароматизации и дезодорирования помещения, включая благовония для религиозных обрядов. Это следует из документа на официальном сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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