Правительство РФ ввело пошлины на предметы личной гигиены из недружественных стран

09 декабря 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Пошлины коснутся дезодорантов и антиперспирантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России ввело пошлины на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ. Ограничения коснутся: шампуней, зубных паст, дезодорантов и антиперспирантов, а также средств, используемых до, вовремя и после бритья. Новыми пошлинами также будут облагаться средства ароматизации и дезодорирования помещения, включая благовония для религиозных обрядов. Это следует из документа на официальном сайте.

Правительство России ввело пошлины на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ. Ограничения коснутся: шампуней, зубных паст, дезодорантов и антиперспирантов, а также средств, используемых до, вовремя и после бритья. Новыми пошлинами также будут облагаться средства ароматизации и дезодорирования помещения, включая благовония для религиозных обрядов. Это следует из документа на официальном сайте.