В ХМАО отменили занятия в школах

10 декабря 2022 в 06:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО отменены занятия у учеников первой смены Фото: Денис Моргунов © URA.RU В крупных городах и поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня: г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Мегион, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Лянтор, г. Белоярский, пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Комсомольский, с. Селиярово, с. Сытомино, д. Лямина, с. Лемпино, д. Сайгатина, пгт. Пойковский, п. Юганская Обь, с. Чеускино, п. Сингапай, п. Каркатеевы, п. г. т. Белый Яр, п. г. т. Барсово, п. Солнечный, с. п. Локосово, с. Корлики, с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломе, д. Каюкова, с. Угут, п. Ваховск, д. Нижние Нарыкары, с. Большетархово, д. Вата, п. Зайцева Речка, пгт. Излучинск, с. Покур, п. Высокий Мыс, с. Перегребное, д. Чемаши, с. Шеркалы, п. Светлый, пгт. Игрим, п. Верхнеказымский, с. Казым, п. Лыхма, п. Нижнесортымский. Диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая, дата актировки — 10.12.2022», — говорится в сообщении. С 1 по 8 классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: г. Радужный, г. Когалмы, г. Покачи, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, с. Саранпауль, д. Щекурья, д. Ломбовож, д. Кимкьясуй, с. Сосьва, п. Аган, п. г. т. Федоровский, п. Тром-Аган, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах колеблется от 27.7° до 32,4°, ветер до 4 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников первой смены. Температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже -33.0°. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В крупных городах и поселениях ХМАО отменили занятия у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня: г. Нижневартовск, г. Сургут, г. Мегион, г. Лангепас, г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях, г. Лянтор, г. Белоярский, пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Комсомольский, с. Селиярово, с. Сытомино, д. Лямина, с. Лемпино, д. Сайгатина, пгт. Пойковский, п. Юганская Обь, с. Чеускино, п. Сингапай, п. Каркатеевы, п. г. т. Белый Яр, п. г. т. Барсово, п. Солнечный, с. п. Локосово, с. Корлики, с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломе, д. Каюкова, с. Угут, п. Ваховск, д. Нижние Нарыкары, с. Большетархово, д. Вата, п. Зайцева Речка, пгт. Излучинск, с. Покур, п. Высокий Мыс, с. Перегребное, д. Чемаши, с. Шеркалы, п. Светлый, пгт. Игрим, п. Верхнеказымский, с. Казым, п. Лыхма, п. Нижнесортымский. Диапазон классов — с 1 по 4, смена — первая, дата актировки — 10.12.2022», — говорится в сообщении. С 1 по 8 классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: г. Радужный, г. Когалмы, г. Покачи, пгт. Новоаганск, с. Варьеган, с. Саранпауль, д. Щекурья, д. Ломбовож, д. Кимкьясуй, с. Сосьва, п. Аган, п. г. т. Федоровский, п. Тром-Аган, д. Русскинская, п. Ульт-Ягун. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах колеблется от 27.7° до 32,4°, ветер до 4 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО отменили занятия у учеников первой смены. Температура воздуха в населенных пунктах опустилась ниже -33.0°.