09 декабря 2022
08 декабря 2022

Продукция консервного завода из ЯНАО вошла в топ-100 лучших товаров России

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, налим, консервная банка
Консервы из ЯНАО вошли в топ лучших товаров России (фото из архива) Фото:

Продукция ООО «Салехардский комбинат» стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации были представлены более тысячи товаров, сообщается на официальном сайте властей ЯНАО.

«Мы горды тем, что достойно представили рыбную промышленность Ямала на столь высоком уровне», — сообщил гендиректор комбината Владимир Попов. Итоги конкурса подведены в Москве.

Продукцию отметили золотым знаком «Вкусы России». Консервы предприятия были представлены на всероссийском уровне впервые.

Ранее сообщалось, что «Салехардский комбинат» первым среди рыбопереработчиков ЯНАО получил экологический сертификат. В консервах не были обнаружены антибиотики, пестициды, радиоактивные соединения и другие опасные для человека вещества.

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Продукция ООО «Салехардский комбинат» стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации были представлены более тысячи товаров, сообщается на официальном сайте властей ЯНАО. «Мы горды тем, что достойно представили рыбную промышленность Ямала на столь высоком уровне», — сообщил гендиректор комбината Владимир Попов. Итоги конкурса подведены в Москве. Продукцию отметили золотым знаком «Вкусы России». Консервы предприятия были представлены на всероссийском уровне впервые. Ранее сообщалось, что «Салехардский комбинат» первым среди рыбопереработчиков ЯНАО получил экологический сертификат. В консервах не были обнаружены антибиотики, пестициды, радиоактивные соединения и другие опасные для человека вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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