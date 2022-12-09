Продукция консервного завода из ЯНАО вошла в топ-100 лучших товаров России

Продукция ООО «Салехардский комбинат» стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации были представлены более тысячи товаров, сообщается на официальном сайте властей ЯНАО.
«Мы горды тем, что достойно представили рыбную промышленность Ямала на столь высоком уровне», — сообщил гендиректор комбината Владимир Попов. Итоги конкурса подведены в Москве.
Продукцию отметили золотым знаком «Вкусы России». Консервы предприятия были представлены на всероссийском уровне впервые.
Ранее сообщалось, что «Салехардский комбинат» первым среди рыбопереработчиков ЯНАО получил экологический сертификат. В консервах не были обнаружены антибиотики, пестициды, радиоактивные соединения и другие опасные для человека вещества.
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