Продукция консервного завода из ЯНАО вошла в топ-100 лучших товаров России

10 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Консервы из ЯНАО вошли в топ лучших товаров России (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Продукция ООО «Салехардский комбинат» стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации были представлены более тысячи товаров, сообщается на официальном сайте властей ЯНАО. «Мы горды тем, что достойно представили рыбную промышленность Ямала на столь высоком уровне», — сообщил гендиректор комбината Владимир Попов. Итоги конкурса подведены в Москве. Продукцию отметили золотым знаком «Вкусы России». Консервы предприятия были представлены на всероссийском уровне впервые. Ранее сообщалось, что «Салехардский комбинат» первым среди рыбопереработчиков ЯНАО получил экологический сертификат. В консервах не были обнаружены антибиотики, пестициды, радиоактивные соединения и другие опасные для человека вещества.

Продукция ООО «Салехардский комбинат» стала дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В номинации были представлены более тысячи товаров, сообщается на официальном сайте властей ЯНАО. «Мы горды тем, что достойно представили рыбную промышленность Ямала на столь высоком уровне», — сообщил гендиректор комбината Владимир Попов. Итоги конкурса подведены в Москве. Продукцию отметили золотым знаком «Вкусы России». Консервы предприятия были представлены на всероссийском уровне впервые. Ранее сообщалось, что «Салехардский комбинат» первым среди рыбопереработчиков ЯНАО получил экологический сертификат. В консервах не были обнаружены антибиотики, пестициды, радиоактивные соединения и другие опасные для человека вещества.