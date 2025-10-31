Салехард проведет День народного единства в казачьей традиции

На празднике казаки расскажут о своих обычаях (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде пройдет масштабное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Программа праздника будет включать в себя выставку, посвященную казачбему быту и волейбольный турнир Дружбы на Кубок главы города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«В программе мероприятия этнографическая выставка-фотозона — почувствуйте дух казачьего быта среди аутентичных предметов старины и сделайте колоритные фото на память. „Хлебный стол“ — по древнему обычаю гостей встречают хлебом-солью. Вас ждут ароматные караваи, домашние пироги и выпечка», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Параллельно с культурной программой в этот день пройдут спортивные соревнования. Волейбольный турнир Дружбы на Кубок главы города привлечет внимание болельщиков и спортсменов. Организаторы приглашают салехардцев прийти поддержать команды-участницы.

