«Ямальские встречи» с концертом посетит звезда «Бандитского Петербурга» и именитый психолог
Дмитрий Певцов проведет мастер-класс и концерт в Ноябрьске
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Жители Ноябрьска (ЯНАО) смогут встретиться и пообщаться с народным артистом России Дмитрием Певцовым и именитым семейным психологом Ларисой Сурковой в рамках проекта «Ямальские встречи» 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Встреча с Певцовым пройдет в городском дворце культуры и кино „Русь“ в 14:00. Актер расскажет об искусстве актерского мастерства, процессе создания образа на экране и сцене, личном подходе к работе над ролями», — говорится на сайте правительства ЯНАО. Вечером артист даст концерт в «Нефтянике». Певцов исполнит авторские композиции и известные песни из репертуара российской эстрады, создав атмосферу неформального общения со своей аудиторией.
Встреча с кандидатом психологических наук и экспертом в области семейной психологии Сурковой начнется с лекции психолога в Детской школе искусств имени П.И. Чайковского в 13:00. Психолог поделится профессиональным опытом и личными наблюдениями о роли семьи в современном обществе, а также о своем видении вопросов воспитания и материнства, опираясь на многолетний опыт работы с семьями.
