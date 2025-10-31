«Ямальские встречи» с концертом посетит звезда «Бандитского Петербурга» и именитый психолог

Дмитрий Певцов проведет мастер-класс и концерт в Ноябрьске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) смогут встретиться и пообщаться с народным артистом России Дмитрием Певцовым и именитым семейным психологом Ларисой Сурковой в рамках проекта «Ямальские встречи» 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Встреча с Певцовым пройдет в городском дворце культуры и кино „Русь“ в 14:00. Актер расскажет об искусстве актерского мастерства, процессе создания образа на экране и сцене, личном подходе к работе над ролями», — говорится на сайте правительства ЯНАО. Вечером артист даст концерт в «Нефтянике». Певцов исполнит авторские композиции и известные песни из репертуара российской эстрады, создав атмосферу неформального общения со своей аудиторией.