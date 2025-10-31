Экс-глава Фонда жилищного строительства ЯНАО оспаривает приговор за хищения

Экс-директор фонда жилстроя Калашников оспаривает приговор за коррупцию Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-глава Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников решил оспорить приговор к 12 годам лишения свободы, назначенный судом Салехарда в июле. Для этого он подал апелляцию в окружной суд, соответствующая карточка зарегистрирована на сайте.

«Виктор Калашников обратился в суд ЯНАО с просьбой пересмотреть приговор, назначенный судом Салехарда. Первое заседание прошло 30 октября», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда ЯНАО. По данным источников URA.RU следующее заседание состоится в декабре.





До 2011 года Калашников занимал должность руководителя собственной компании ООО «Ямалстройгрупп». Впоследствии он был назначен главой некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства», учрежденной региональным правительством Ямала, однако продолжил негласно управлять своей коммерческой структурой.

Продолжение после рекламы

Дело Калашникова расследовало СУ СКР по ЯНАО. По данным следствия, он воспользовался «своим положением и связями» для осуществления противоправных действий в сфере строительства. Виктор Калашников разработал и воплотил в жизнь преступную схему по незаконному присвоению бюджетных средств через подконтрольную ему компанию. Механизм был достаточно прост: находящаяся под его контролем фирма принимала участие в возведении социально значимых объектов и осуществляла поставки оборудования. При этом стоимость материалов и выполненных работ искусственно завышалась. Так, он похитил из бюджета более 105 миллионов рублей.

Согласно версии обвинения, в преступной деятельности также участвовали сотрудники ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» — Константин Париенко, Денис Мышьяков и Артем Емельянов. Первый объявлен в розыск, а двое последних в процессе судебного разбирательства оправданы.

Обвинение поддерживала прокуратура ЯНАО. Несмотря на затягивание процесса, который по инициативе обвиняемых переносился из Нового Уренгоя в Салехард, гособвинение добилось приговора для экс-главы фонда.