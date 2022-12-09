09 декабря 2022

Из-за снегопада на пермской трассе на три дня ограничили движение для грузовиков

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Движение грузовиков временно ограничили Фото:

Движение большегрузного транспорта по трассе М7 «Волга» в Пермском крае временно ограничили. Об этом сообщает Упрдор «Прикамье».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в Пермском крае вводится временное ограничение движения. Оно будет действовать с 9 декабря (18:00) и до 12 декабря (00:00) на участке автодороги М7 „Волга“ подъезд к Перми», — передает «ВЕТТА» со ссылкой на транспортное ведомство.

Водителям рекомендуется, учитывая погодные условия, по возможности воздерживаться от дальних поездок. Каждый участник дорожного движения обязан быть предельно внимательным на трассе при неблагоприятных погодных условиях. По-настоящему сильный снегопад начнется днем 11 декабря.

Ранее синоптики обещали пермякам холодную и малоснежную неделю. Было спрогнозировано потепление на конец первой декады декабря. На тот момент метеорологи не давали предположений по поводу его интенсивности и продолжительности.

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Движение большегрузного транспорта по трассе М7 «Волга» в Пермском крае временно ограничили. Об этом сообщает Упрдор «Прикамье». «В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в Пермском крае вводится временное ограничение движения. Оно будет действовать с 9 декабря (18:00) и до 12 декабря (00:00) на участке автодороги М7 „Волга“ подъезд к Перми», — передает «ВЕТТА» со ссылкой на транспортное ведомство. Водителям рекомендуется, учитывая погодные условия, по возможности воздерживаться от дальних поездок. Каждый участник дорожного движения обязан быть предельно внимательным на трассе при неблагоприятных погодных условиях. По-настоящему сильный снегопад начнется днем 11 декабря. Ранее синоптики обещали пермякам холодную и малоснежную неделю. Было спрогнозировано потепление на конец первой декады декабря. На тот момент метеорологи не давали предположений по поводу его интенсивности и продолжительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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