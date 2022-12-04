Синоптики пообещали пермякам холодную и малоснежную неделю

Холодная погода при небольшом количестве осадков сохранится на территории Прикамья в течение всей недели (с 5 декабря включительно). Такие данные опубликованы на сайте проекта «Метеоролог и я».
«В ближайшие дни в большинстве районов Пермского края сохранится холодная погода с небольшим количеством осадков. В среднем за неделю температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, по северу — около нее», — сообщают синоптики.
На понедельник спрогнозирована облачная погода с прояснениями, и лишь местами в регионе, возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью от −12 до −17 градусов, днем от −7 до -12.
Синоптический фон в течение недели не будет сильно изменяться, считают прикамские метеорологи. Они ожидают потепления в конце недели. Но его интенсивность и продолжительность пока предвидеть не могут.
О том, что синоптики рассказали о погоде в декабре, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что первая декада первого зимнего месяца в Прикамье будет холодной и сухой. Далее произойдут небольшие изменения.
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