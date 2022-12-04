04 декабря 2022
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02 декабря 2022

Синоптики пообещали пермякам холодную и малоснежную неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Холод в Кургане, холодно, зима, варежки, мороз
Пермяков предупредили, что холодная погода сохранится Фото:

Холодная погода при небольшом количестве осадков сохранится на территории Прикамья в течение всей недели (с 5 декабря включительно). Такие данные опубликованы на сайте проекта «Метеоролог и я».

«В ближайшие дни в большинстве районов Пермского края сохранится холодная погода с небольшим количеством осадков. В среднем за неделю температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, по северу — около нее», — сообщают синоптики.

На понедельник спрогнозирована облачная погода с прояснениями, и лишь местами в регионе, возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью от −12 до −17 градусов, днем от −7 до -12.

Синоптический фон в течение недели не будет сильно изменяться, считают прикамские метеорологи. Они ожидают потепления в конце недели. Но его интенсивность и продолжительность пока предвидеть не могут.

О том, что синоптики рассказали о погоде в декабре, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что первая декада первого зимнего месяца в Прикамье будет холодной и сухой. Далее произойдут небольшие изменения.

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Холодная погода при небольшом количестве осадков сохранится на территории Прикамья в течение всей недели (с 5 декабря включительно). Такие данные опубликованы на сайте проекта «Метеоролог и я». «В ближайшие дни в большинстве районов Пермского края сохранится холодная погода с небольшим количеством осадков. В среднем за неделю температура воздуха будет на 2-4 градуса ниже нормы, по северу — около нее», — сообщают синоптики. На понедельник спрогнозирована облачная погода с прояснениями, и лишь местами в регионе, возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха ночью от −12 до −17 градусов, днем от −7 до -12. Синоптический фон в течение недели не будет сильно изменяться, считают прикамские метеорологи. Они ожидают потепления в конце недели. Но его интенсивность и продолжительность пока предвидеть не могут. О том, что синоптики рассказали о погоде в декабре, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что первая декада первого зимнего месяца в Прикамье будет холодной и сухой. Далее произойдут небольшие изменения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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