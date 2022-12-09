09 декабря 2022

В Екатеринбурге пройдет уникальное боксерское шоу в антураже Древней Греции. Видео

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Шоу будет оформлено в древнегреческом стиле Фото:

В Екатеринбурге пройдет вечер бокса, в рамках которого устроят благотворительную акцию «Елка желаний». Шоу оформят в традиции древнегреческой мифологии. Об этом сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotion.

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 11 декабря в 17:00 сразятся уральский боксер Магомед Курбанов и Хоан Гонсалес из Панамы, которого называют безумным нокаутером. Турнир организован RCC Boxing Promotions. «Изюминкой шоу станет оформление в стиле древнегреческой мифологии», — рассказали в пресс-службе организаторов вечера.

Данный турнир будет финальным в уходящем году. После поединка именитые гости и представители истеблишмента снимут с елки шарики с желаниями, которые им предстоит исполнить в рамках благотворительного мероприятия.

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В Екатеринбурге пройдет вечер бокса, в рамках которого устроят благотворительную акцию «Елка желаний». Шоу оформят в традиции древнегреческой мифологии. Об этом сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotion. В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 11 декабря в 17:00 сразятся уральский боксер Магомед Курбанов и Хоан Гонсалес из Панамы, которого называют безумным нокаутером. Турнир организован RCC Boxing Promotions. «Изюминкой шоу станет оформление в стиле древнегреческой мифологии», — рассказали в пресс-службе организаторов вечера. Данный турнир будет финальным в уходящем году. После поединка именитые гости и представители истеблишмента снимут с елки шарики с желаниями, которые им предстоит исполнить в рамках благотворительного мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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