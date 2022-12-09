Шоу будет оформлено в древнегреческом стиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пройдет вечер бокса, в рамках которого устроят благотворительную акцию «Елка желаний». Шоу оформят в традиции древнегреческой мифологии. Об этом сообщили в пресс-службе RCC Boxing Promotion.

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 11 декабря в 17:00 сразятся уральский боксер Магомед Курбанов и Хоан Гонсалес из Панамы, которого называют безумным нокаутером. Турнир организован RCC Boxing Promotions. «Изюминкой шоу станет оформление в стиле древнегреческой мифологии», — рассказали в пресс-службе организаторов вечера.

Данный турнир будет финальным в уходящем году. После поединка именитые гости и представители истеблишмента снимут с елки шарики с желаниями, которые им предстоит исполнить в рамках благотворительного мероприятия.