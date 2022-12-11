Украинские диверсанты взяли на себя ответственность за пожар на военной базе РФ в Крыму

Представители украинского военно-диверсионного движения «Атеш» заявили, что подожгли военную базу России в Крыму. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.
«База мобилизованных армии РФ в поселке Советский в Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим „проектом“ и конечно у нас все получилось», — написали представители «Атеш» в Telegram. Они отметили, что есть жертвы поджога.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
ВСУ атакуют приграничные территории России из-за спецоперации на Украине. Также украинские спецслужбы несут ответственность за теракт на Крымскому мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины хотят вернуть Крым, который в 2014 году вошел в состав РФ по итогам референдума. В Офисе президента Украины заявляли о планах проведения военной кампании по захвату полуострова.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Представители украинского военно-диверсионного движения «Атеш» заявили, что подожгли военную базу России в Крыму. Об этом они сообщили в своем telegram-канале. «База мобилизованных армии РФ в поселке Советский в Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим „проектом“ и конечно у нас все получилось», — написали представители «Атеш» в Telegram. Они отметили, что есть жертвы поджога. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. ВСУ атакуют приграничные территории России из-за спецоперации на Украине. Также украинские спецслужбы несут ответственность за теракт на Крымскому мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин. Власти Украины хотят вернуть Крым, который в 2014 году вошел в состав РФ по итогам референдума. В Офисе президента Украины заявляли о планах проведения военной кампании по захвату полуострова.