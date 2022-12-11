Вильфанд: регионы России ждет аномальное потепление

12 декабря 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

На европейскую часть России, Поволжье и Урал надвигается циклон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В европейской части страны, Поволжье и на Урале ожидается потепление, когда температура воздух будет выше нормы, что приведет к различным проблемам. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На европейской территории, в Поволжье, отчасти на Урале температура высокая. Связано это с тем, что западнее границ России, со стороны Молдавии через запад Украины, Белоруссию, Польшу на Скандинавию перемещается глубокий циклон. Европейская территория страны находится на восточной периферии этого циклона. Законы циркуляции таковы, что в циклоне движение воздуха против часовой стрелки, поэтому на восточной периферии всегда теплая погода. Уже со вчерашнего дня, но особенно в начале недели, будут очень теплые воздушные массы», — сказал Роман Вильфанд. «Это приведет к тому, что повсеместно на европейской территории, исключая Северо-Западный федеральный округ, температура будет выше нормы и очень неспокойно. Радости от того, что теплая погода никакой нет. Зимой, это, наоборот, проблема. Как только температура становится выше нормы, это значит оттепельная погода со всем комплексом негативных последствий», — уточнил метеоролог. Собеседник агентства напомнил, что в ряде регионов уже объявлено штормовое предупреждение. «Речь идет о том, что сегодня и завтра осадки местами очень сильные. Это касается и юга европейской России. Там усиление ветра до 20 метров в секунду. Очень сильные дожди в Крыму. Температура высокая и двузначная», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В европейской части страны, Поволжье и на Урале ожидается потепление, когда температура воздух будет выше нормы, что приведет к различным проблемам. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «На европейской территории, в Поволжье, отчасти на Урале температура высокая. Связано это с тем, что западнее границ России, со стороны Молдавии через запад Украины, Белоруссию, Польшу на Скандинавию перемещается глубокий циклон. Европейская территория страны находится на восточной периферии этого циклона. Законы циркуляции таковы, что в циклоне движение воздуха против часовой стрелки, поэтому на восточной периферии всегда теплая погода. Уже со вчерашнего дня, но особенно в начале недели, будут очень теплые воздушные массы», — сказал Роман Вильфанд. «Это приведет к тому, что повсеместно на европейской территории, исключая Северо-Западный федеральный округ, температура будет выше нормы и очень неспокойно. Радости от того, что теплая погода никакой нет. Зимой, это, наоборот, проблема. Как только температура становится выше нормы, это значит оттепельная погода со всем комплексом негативных последствий», — уточнил метеоролог. Собеседник агентства напомнил, что в ряде регионов уже объявлено штормовое предупреждение. «Речь идет о том, что сегодня и завтра осадки местами очень сильные. Это касается и юга европейской России. Там усиление ветра до 20 метров в секунду. Очень сильные дожди в Крыму. Температура высокая и двузначная», — отметил он.