Вучич упрекнул США в нарушении соглашений по Косово

12 декабря 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Президент Сербии обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово США и косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного акта и ранее достигнутого соглашения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают. Вы видите, что таковой не существует», — заявил Вучич в обращении к гражданам по итогам заседания совета национальной безопасности. Его слова приводит Вечерне новости . Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость от Сербии, напоминает РАПСИ. Президент Сербии предупреждал, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также называл нарушением соглашений планы Приштины подать заявку на вступление частично признанного Косова в ЕС, сообщает RT. 9 декабря сербские СМИ сообщали, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. При этом, по мнению политолога Андрея Кортунова, обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного акта и ранее достигнутого соглашения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают. Вы видите, что таковой не существует», — заявил Вучич в обращении к гражданам по итогам заседания совета национальной безопасности. Его слова приводит Вечерне новости. Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран ЕС провозгласили независимость от Сербии, напоминает РАПСИ. Президент Сербии предупреждал, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также называл нарушением соглашений планы Приштины подать заявку на вступление частично признанного Косова в ЕС, сообщает RT. 9 декабря сербские СМИ сообщали, что до 300 спецназовцев Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. При этом, по мнению политолога Андрея Кортунова, обострение конфликта в Косове станет поражением для дипломатии Евросоюза.