Сотни спецназовцев Косово на бронетехнике вторглись на территорию сербов 09 декабря 2022 в 01:21 Размер текста - 17 + Спецназовцы зашли на север Косова на бронетехнике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщают сербские СМИ. «От 200 до 300 вооруженных до зубов спецназовцев в сопровождении многочисленных бронемашин вошли сегодня вечером со стороны Южной Митровицы в Северную Митровицу и запросили направление боснийской Махалы», — передает издание «Вечерне новости» . Как отмечают авторы, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии». Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также добавлял, что на север Косова был отправлен спецназ из Приштины, предает RT. От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщают сербские СМИ. «От 200 до 300 вооруженных до зубов спецназовцев в сопровождении многочисленных бронемашин вошли сегодня вечером со стороны Южной Митровицы в Северную Митровицу и запросили направление боснийской Махалы», — передает издание «Вечерне новости». Как отмечают авторы, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии». Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также добавлял, что на север Косова был отправлен спецназ из Приштины, предает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям