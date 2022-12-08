08 декабря 2022

Сотни спецназовцев Косово на бронетехнике вторглись на территорию сербов

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Спецназовцы зашли на север Косова на бронетехнике Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщают сербские СМИ.

«От 200 до 300 вооруженных до зубов спецназовцев в сопровождении многочисленных бронемашин вошли сегодня вечером со стороны Южной Митровицы в Северную Митровицу и запросили направление боснийской Махалы», — передает издание «Вечерне новости». Как отмечают авторы, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также добавлял, что на север Косова был отправлен спецназ из Приштины, предает RT.

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От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщают сербские СМИ. «От 200 до 300 вооруженных до зубов спецназовцев в сопровождении многочисленных бронемашин вошли сегодня вечером со стороны Южной Митровицы в Северную Митровицу и запросили направление боснийской Махалы», — передает издание «Вечерне новости». Как отмечают авторы, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии». Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также добавлял, что на север Косова был отправлен спецназ из Приштины, предает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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