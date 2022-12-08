Сотни спецназовцев Косово на бронетехнике вторглись на территорию сербов

От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщают сербские СМИ.
«От 200 до 300 вооруженных до зубов спецназовцев в сопровождении многочисленных бронемашин вошли сегодня вечером со стороны Южной Митровицы в Северную Митровицу и запросили направление боснийской Махалы», — передает издание «Вечерне новости». Как отмечают авторы, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также добавлял, что на север Косова был отправлен спецназ из Приштины, предает RT.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
От 200 до 300 спецназовцев полиции непризнанного Косова на бронетехнике вторглись в населенный сербами север Косова и Метохии. Об этом сообщают сербские СМИ. «От 200 до 300 вооруженных до зубов спецназовцев в сопровождении многочисленных бронемашин вошли сегодня вечером со стороны Южной Митровицы в Северную Митровицу и запросили направление боснийской Махалы», — передает издание «Вечерне новости». Как отмечают авторы, премьер непризнанного Косова Альбин Курти таким способом «перешел к финальной стадии оккупации севера Косова и Метохии». Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. Он также добавлял, что на север Косова был отправлен спецназ из Приштины, предает RT.