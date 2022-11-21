Президент Сербии Вучич назвал крайне тяжелой ситуацию в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о крайне тяжелой ситуации вокруг Косово

22 ноября 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Вучич призвал международные силы повлиять на Косово из-за обострения ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. О возможных столкновениях он заявил в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение Сербии РТС. «Ситуация в Косове буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество попытаться использовать свое влияние на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Александр Вучич в эфире РТС в понедельник. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами. Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил Вучича в эскалации конфликта. В минобороне Сербии заявили об отсутствии на территории Косово и Метохии своих вооруженных сил. Для мирного урегулирования конфликта власти Косово согласились отложить введение новых правил въезда на свою территорию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. О возможных столкновениях он заявил в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение Сербии РТС. «Ситуация в Косове буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество попытаться использовать свое влияние на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Александр Вучич в эфире РТС в понедельник. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами. Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил Вучича в эскалации конфликта. В минобороне Сербии заявили об отсутствии на территории Косово и Метохии своих вооруженных сил. Для мирного урегулирования конфликта власти Косово согласились отложить введение новых правил въезда на свою территорию.