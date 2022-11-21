21 ноября 2022

Президент Сербии Вучич назвал крайне тяжелой ситуацию в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о крайне тяжелой ситуации вокруг Косово
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Вучич призвал международные силы повлиять на Косово из-за обострения ситуации Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. О возможных столкновениях он заявил в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение Сербии РТС.

«Ситуация в Косове буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество попытаться использовать свое влияние на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Александр Вучич в эфире РТС в понедельник.

Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами. Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил Вучича в эскалации конфликта. В минобороне Сербии заявили об отсутствии на территории Косово и Метохии своих вооруженных сил. Для мирного урегулирования конфликта власти Косово согласились отложить введение новых правил въезда на свою территорию.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово и Метохии обострилась до предела. О возможных столкновениях он заявил в обращении к нации, которое транслировало национальное телевидение Сербии РТС. «Ситуация в Косове буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество попытаться использовать свое влияние на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Александр Вучич в эфире РТС в понедельник. Ранее URA.RU рассказало, что в августе обострилась ситуация вокруг Косово из-за попытки непризнанного государства ввести ограничения въезда на свою территорию для граждан с сербскими паспортами. Полиция Косово заявила о выстрелах в свою сторону. Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти обвинил Вучича в эскалации конфликта. В минобороне Сербии заявили об отсутствии на территории Косово и Метохии своих вооруженных сил. Для мирного урегулирования конфликта власти Косово согласились отложить введение новых правил въезда на свою территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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