11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Мэра в ЯНАО шесть лет преследует коррупционное дело

Глава Салехарда Титовский пожаловался на преследование силовиками за коррупционное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Силовики проводят проверку в отношении Алексея Титовского Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский более шести лет находится под угрозой уголовного преследования якобы за растрату 995 млн рублей из бюджета при реконструкции скандальной базы отдыха «Варчато» в Шурышкарском районе. Соответствующие документы URA.RU передал житель Ноябрьска Виктор Гузь, который в 2016 году заявил о возможном хищении денег чиновниками Салехарда.

«С 2016 года проводится проверка по заявлению Гузя В.Г. о нецелевом расходовании, а также возможном хищении бюджетных средств, выделенных НО „Фонд инновационного развития ЯНАО“ на реконструкцию базы „Варчато“. По итогам проверки органом расследования 26 раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с многократными отменами постановлений я уже более шести лет вынужден находиться под угрозой привлечения к уголовной ответственности», — говорится в жалобе Титовского, направленной в городской суд.

Речь идет о турбазе «Варчато», которую в простонародье называют «дальняя дача» экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Попасть туда якобы могут только VIP-гости правительства. В 2011 году правление «Фонда инновационного развития ЯНАО» приобрело базу за 17 млн рублей и перенаправило на ее реконструкцию 995 млн, выделенных департаментом по науке и инновациям ЯНАО, которым руководил Алексей Титовский.

В правление Фонда входили известные чиновники: бывшие замгубернатора Владимир Владимиров, Василий Степанов и Александр Мажаров, директор депэкономики Светлана Гусева, глава департамента по науке Виталий Хоценко, председатель заксобрания Владимир Свидлов и прочие. Реконструкцию турбазы должна была проводить скандальная компания ООО «АСВтехстрой».

В ноябре СК отменил постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а материалы дела направил на проверку, из-за чего Титовский отправил жалобу в суд. Городской суд отказался удовлетворять жалобу и объяснил, что за шесть лет сотрудники МВД и СК в полную меру доследственную проверку не провели, а основанием для оспаривания постановления послужило то, что у МВД не оказалось результатов работы по выявлению корыстной заинтересованности чиновников в реконструкции турбазы.

Расследование продолжается. «Проверка проводится по факту нецелевого использования бюджетных средств, направленных на приобретение и реконструкцию туристической базы под видом развития науки и инноваций», — сказано в постановлении суда.

В мэрию Салехарда и следком ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский более шести лет находится под угрозой уголовного преследования якобы за растрату 995 млн рублей из бюджета при реконструкции скандальной базы отдыха «Варчато» в Шурышкарском районе. Соответствующие документы URA.RU передал житель Ноябрьска Виктор Гузь, который в 2016 году заявил о возможном хищении денег чиновниками Салехарда. «С 2016 года проводится проверка по заявлению Гузя В.Г. о нецелевом расходовании, а также возможном хищении бюджетных средств, выделенных НО „Фонд инновационного развития ЯНАО“ на реконструкцию базы „Варчато“. По итогам проверки органом расследования 26 раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с многократными отменами постановлений я уже более шести лет вынужден находиться под угрозой привлечения к уголовной ответственности», — говорится в жалобе Титовского, направленной в городской суд. Речь идет о турбазе «Варчато», которую в простонародье называют «дальняя дача» экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Попасть туда якобы могут только VIP-гости правительства. В 2011 году правление «Фонда инновационного развития ЯНАО» приобрело базу за 17 млн рублей и перенаправило на ее реконструкцию 995 млн, выделенных департаментом по науке и инновациям ЯНАО, которым руководил Алексей Титовский. В правление Фонда входили известные чиновники: бывшие замгубернатора Владимир Владимиров, Василий Степанов и Александр Мажаров, директор депэкономики Светлана Гусева, глава департамента по науке Виталий Хоценко, председатель заксобрания Владимир Свидлов и прочие. Реконструкцию турбазы должна была проводить скандальная компания ООО «АСВтехстрой». В ноябре СК отменил постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а материалы дела направил на проверку, из-за чего Титовский отправил жалобу в суд. Городской суд отказался удовлетворять жалобу и объяснил, что за шесть лет сотрудники МВД и СК в полную меру доследственную проверку не провели, а основанием для оспаривания постановления послужило то, что у МВД не оказалось результатов работы по выявлению корыстной заинтересованности чиновников в реконструкции турбазы. Расследование продолжается. «Проверка проводится по факту нецелевого использования бюджетных средств, направленных на приобретение и реконструкцию туристической базы под видом развития науки и инноваций», — сказано в постановлении суда. В мэрию Салехарда и следком ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.
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