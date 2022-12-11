Мэра в ЯНАО шесть лет преследует коррупционное дело

Глава Салехарда Титовский пожаловался на преследование силовиками за коррупционное дело

Силовики проводят проверку в отношении Алексея Титовского Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский более шести лет находится под угрозой уголовного преследования якобы за растрату 995 млн рублей из бюджета при реконструкции скандальной базы отдыха «Варчато» в Шурышкарском районе. Соответствующие документы URA.RU передал житель Ноябрьска Виктор Гузь, который в 2016 году заявил о возможном хищении денег чиновниками Салехарда.

«С 2016 года проводится проверка по заявлению Гузя В.Г. о нецелевом расходовании, а также возможном хищении бюджетных средств, выделенных НО „Фонд инновационного развития ЯНАО“ на реконструкцию базы „Варчато“. По итогам проверки органом расследования 26 раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с многократными отменами постановлений я уже более шести лет вынужден находиться под угрозой привлечения к уголовной ответственности», — говорится в жалобе Титовского, направленной в городской суд.

Речь идет о турбазе «Варчато», которую в простонародье называют «дальняя дача» экс-губернатора Дмитрия Кобылкина. Попасть туда якобы могут только VIP-гости правительства. В 2011 году правление «Фонда инновационного развития ЯНАО» приобрело базу за 17 млн рублей и перенаправило на ее реконструкцию 995 млн, выделенных департаментом по науке и инновациям ЯНАО, которым руководил Алексей Титовский.

В правление Фонда входили известные чиновники: бывшие замгубернатора Владимир Владимиров, Василий Степанов и Александр Мажаров, директор депэкономики Светлана Гусева, глава департамента по науке Виталий Хоценко, председатель заксобрания Владимир Свидлов и прочие. Реконструкцию турбазы должна была проводить скандальная компания ООО «АСВтехстрой».

В ноябре СК отменил постановление об отказе возбуждения уголовного дела, а материалы дела направил на проверку, из-за чего Титовский отправил жалобу в суд. Городской суд отказался удовлетворять жалобу и объяснил, что за шесть лет сотрудники МВД и СК в полную меру доследственную проверку не провели, а основанием для оспаривания постановления послужило то, что у МВД не оказалось результатов работы по выявлению корыстной заинтересованности чиновников в реконструкции турбазы.

Расследование продолжается. «Проверка проводится по факту нецелевого использования бюджетных средств, направленных на приобретение и реконструкцию туристической базы под видом развития науки и инноваций», — сказано в постановлении суда.

В мэрию Салехарда и следком ЯНАО агентство направило запрос. На момент публикации ответ не был получен.