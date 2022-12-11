11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Пермском крае зафиксирована нехватка рабочих и строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
На стройки Пермского края с удовольствием возьмут рабочих Фото:

Аналитики компании HeadHunter выяснили, в людях каких профессий больше всего нуждаются пермские работодатели. По итогам ноября, в Прикамье обнаружен дефицит рабочих и строителей, рассказали URA.RU исследователи.

«В Пермском крае — острый дефицит рабочих и строителей. Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в профессиональных сферах „Рабочий персонал“ (0,8 резюме на вакансию), „Банки, инвестиции, лизинг“ (0,8), „Строительство, недвижимость“ (0,8)», — говорится в сообщении HeadHunter.

В целом на одно вакантное рабочее место в Пермском крае приходится 4,4 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Аналитики резюмируют, что уровень конкуренции за рабочие места в регионе снижается пятый месяц подряд. «Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

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Аналитики компании HeadHunter выяснили, в людях каких профессий больше всего нуждаются пермские работодатели. По итогам ноября, в Прикамье обнаружен дефицит рабочих и строителей, рассказали URA.RU исследователи. «В Пермском крае — острый дефицит рабочих и строителей. Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в профессиональных сферах „Рабочий персонал“ (0,8 резюме на вакансию), „Банки, инвестиции, лизинг“ (0,8), „Строительство, недвижимость“ (0,8)», — говорится в сообщении HeadHunter. В целом на одно вакантное рабочее место в Пермском крае приходится 4,4 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Аналитики резюмируют, что уровень конкуренции за рабочие места в регионе снижается пятый месяц подряд. «Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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