В Пермском крае зафиксирована нехватка рабочих и строителей

12 декабря 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

На стройки Пермского края с удовольствием возьмут рабочих Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Аналитики компании HeadHunter выяснили, в людях каких профессий больше всего нуждаются пермские работодатели. По итогам ноября, в Прикамье обнаружен дефицит рабочих и строителей, рассказали URA.RU исследователи. «В Пермском крае — острый дефицит рабочих и строителей. Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в профессиональных сферах „Рабочий персонал“ (0,8 резюме на вакансию), „Банки, инвестиции, лизинг“ (0,8), „Строительство, недвижимость“ (0,8)», — говорится в сообщении HeadHunter. В целом на одно вакантное рабочее место в Пермском крае приходится 4,4 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Аналитики резюмируют, что уровень конкуренции за рабочие места в регионе снижается пятый месяц подряд. «Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Аналитики компании HeadHunter выяснили, в людях каких профессий больше всего нуждаются пермские работодатели. По итогам ноября, в Прикамье обнаружен дефицит рабочих и строителей, рассказали URA.RU исследователи. «В Пермском крае — острый дефицит рабочих и строителей. Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в профессиональных сферах „Рабочий персонал“ (0,8 резюме на вакансию), „Банки, инвестиции, лизинг“ (0,8), „Строительство, недвижимость“ (0,8)», — говорится в сообщении HeadHunter. В целом на одно вакантное рабочее место в Пермском крае приходится 4,4 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Аналитики резюмируют, что уровень конкуренции за рабочие места в регионе снижается пятый месяц подряд. «Кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.