11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Челябинске откроется новый ресторан русской авторской кухни

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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, закуска, селедка с картошкой, селедочка, кольца лука, еда
Официальное открытие ресторана пройдет 16 декабря Фото:

В Челябинске 16 декабря откроется авторский ресторан русской кухни «На Руси». О дате открытия сообщили в социальных сетях.

«Долгожданное официальное открытие пройдет 16 декабря. Праздник, которого мы с командой очень ждали! Мы стремится к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок», — написали в официальном сообществе «На Руси» во «ВКонтакте».

На открытии заведения будет действовать welcome-зона с домашними настойками, живая музыка, уникальная подача блюд и поздравление от Деда Мороза. Ресторан находится в коттеджном поселке Малинки Village, по улице Новая Пикадилли, 35.

Ранее URA.RU сообщало об открытии нового ночного клуба-ресторана в Челябинске. Заведение открылось 9 декабря на месте ночного клуба «Опера» в ТРК «Куба» по улице Цвиллинга, 25.

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В Челябинске 16 декабря откроется авторский ресторан русской кухни «На Руси». О дате открытия сообщили в социальных сетях. «Долгожданное официальное открытие пройдет 16 декабря. Праздник, которого мы с командой очень ждали! Мы стремится к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок», — написали в официальном сообществе «На Руси» во «ВКонтакте». На открытии заведения будет действовать welcome-зона с домашними настойками, живая музыка, уникальная подача блюд и поздравление от Деда Мороза. Ресторан находится в коттеджном поселке Малинки Village, по улице Новая Пикадилли, 35. Ранее URA.RU сообщало об открытии нового ночного клуба-ресторана в Челябинске. Заведение открылось 9 декабря на месте ночного клуба «Опера» в ТРК «Куба» по улице Цвиллинга, 25.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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