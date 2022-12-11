В Челябинске откроется новый ресторан русской авторской кухни

12 декабря 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Официальное открытие ресторана пройдет 16 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске 16 декабря откроется авторский ресторан русской кухни «На Руси». О дате открытия сообщили в социальных сетях. «Долгожданное официальное открытие пройдет 16 декабря. Праздник, которого мы с командой очень ждали! Мы стремится к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок», — написали в официальном сообществе «На Руси» во «ВКонтакте». На открытии заведения будет действовать welcome-зона с домашними настойками, живая музыка, уникальная подача блюд и поздравление от Деда Мороза. Ресторан находится в коттеджном поселке Малинки Village, по улице Новая Пикадилли, 35. Ранее URA.RU сообщало об открытии нового ночного клуба-ресторана в Челябинске. Заведение открылось 9 декабря на месте ночного клуба «Опера» в ТРК «Куба» по улице Цвиллинга, 25.

В Челябинске 16 декабря откроется авторский ресторан русской кухни «На Руси». О дате открытия сообщили в социальных сетях. «Долгожданное официальное открытие пройдет 16 декабря. Праздник, которого мы с командой очень ждали! Мы стремится к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок», — написали в официальном сообществе «На Руси» во «ВКонтакте». На открытии заведения будет действовать welcome-зона с домашними настойками, живая музыка, уникальная подача блюд и поздравление от Деда Мороза. Ресторан находится в коттеджном поселке Малинки Village, по улице Новая Пикадилли, 35. Ранее URA.RU сообщало об открытии нового ночного клуба-ресторана в Челябинске. Заведение открылось 9 декабря на месте ночного клуба «Опера» в ТРК «Куба» по улице Цвиллинга, 25.