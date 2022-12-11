В крупнейшем пермском вузе ввели должность директора по безопасности

Директором по комплексной безопасности Пермского Политеха стал Николай Шевелев

12 декабря 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

За безопасность в ПНИПУ теперь отвечает отдельный человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) ввели новую должность — директор по комплексной безопасности вуза. На этот пост назначен Николай Шевелев, которые ранее работал проректором по молодежной политике. Об этом пресс-служба вуза сообщила URA.RU. «Николай Шевелев, доктор технических наук, профессор, ранее занимавший должность первого проректора, проректора по молодежной политике, занял должность директора по комплексной безопасности Пермского Политеха», — говорится в сообщении. На вопрос, является ли должность директора по безопасности новой, в вузе ответили утвердительно: «Да, все верно. В текущее время — необходимость». Как сообщало URA.RU, в июле Шевелева назначили ответственным за антитеррористическую безопасность ПНИПУ. В его обязанности вошли тогда все связи вуза с силовиками. После его сегодняшнего назначения кресло проректора по молодежной политике занял Александр Труфанов, глава департамента цифровой трансформации и стратегических коммуникаций в университете.

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) ввели новую должность — директор по комплексной безопасности вуза. На этот пост назначен Николай Шевелев, которые ранее работал проректором по молодежной политике. Об этом пресс-служба вуза сообщила URA.RU. «Николай Шевелев, доктор технических наук, профессор, ранее занимавший должность первого проректора, проректора по молодежной политике, занял должность директора по комплексной безопасности Пермского Политеха», — говорится в сообщении. На вопрос, является ли должность директора по безопасности новой, в вузе ответили утвердительно: «Да, все верно. В текущее время — необходимость». Как сообщало URA.RU, в июле Шевелева назначили ответственным за антитеррористическую безопасность ПНИПУ. В его обязанности вошли тогда все связи вуза с силовиками. После его сегодняшнего назначения кресло проректора по молодежной политике занял Александр Труфанов, глава департамента цифровой трансформации и стратегических коммуникаций в университете.