Банда торговца оружием из Донбасса, пойманная в центре Екатеринбурга, рвется на свободу

Свердловская ОПГ бойца из Донбасса Мадвалиева готовится обжаловать приговор

12 декабря 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Членов банды Мадвалиева приговорили к колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группировка бывшего участника «банды ОМОНа» Марата Мадвалиева, торговавшего оружием после возвращения с боевых действий в ДНР и ЛНР в 2019 году, пытается обжаловать приговор, по которому участники ОПГ получили от трех до шести лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. К бандитам внедрялся сотрудник ФСБ, который смог разоблачить их, забрать оружие и передать его коллегам. «Дошли до стадии дополнений к судебному следствию. Заседание отложено на 11 января», — сообщили в пресс-службе. Четверо членов банды пытаются обжаловать приговор. Михаил Высоцкий получил почти пять лет колонии, Марат Мадвалиев — 5 лет, 10 месяцев, Игорь Черкасов — четыре года, а Александр Поплаухин — два года. Главными фигурами в преступной схеме были Высоцкий и Мадвалиев. Они добывали оружие, встречались с клиентами в ресторанах Екатеринбурга, договаривались о сделках на покупку десятков пистолетов, револьвера, автомата, глушителей и боеприпасов. Поплаухин был ремонтником оружия, превращал списанные охолощенные пистолеты в боевые. Черкасов был посредником, познакомившим оружейного мастера с Мадвалиевым. В сентябре оперативник ФСБ установил контакт с Мадвалиевым и Высоцким, а затем встретился с ними в одном из известных ресторанов Екатеринбурга, расположенных рядом с администрацией города. Там Мадвалиев рассказал, что участвовал в боях в ДНР и ЛНР, имеет боевой опыт и может раздобыть любой пистолет и револьверы. Торговец при этом дал гарантию лично проверить работоспособность оружия. Оперативник ФСБ под прикрытием согласился на покупку, встретился с бандитами в кафе на улице Малышева, где ему передали два пистолета. Он уверил торговцев, что хочет испытать их, но сам отвез коллегам для привлечения в качестве вещдоков, а сам вернулся к бандитам. Мадвалиева и Высоцкого задержали не сразу на месте сделки, потому что силовики собирались раскрыть всех подельников, которые помогали в преступной схеме, переделывали и чинили оружие. По словам самих бандитов, у них в распоряжении был целый заводской оружейный цех. «Банда ОМОНа», в составе которой был Мадвалиев, была собрана из бывших бойцов спецназа Свердловской и Челябинской области. Члены ОПГ совершали налеты на магазины, дома и автомобили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группировка бывшего участника «банды ОМОНа» Марата Мадвалиева, торговавшего оружием после возвращения с боевых действий в ДНР и ЛНР в 2019 году, пытается обжаловать приговор, по которому участники ОПГ получили от трех до шести лет колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. К бандитам внедрялся сотрудник ФСБ, который смог разоблачить их, забрать оружие и передать его коллегам. «Дошли до стадии дополнений к судебному следствию. Заседание отложено на 11 января», — сообщили в пресс-службе. Четверо членов банды пытаются обжаловать приговор. Михаил Высоцкий получил почти пять лет колонии, Марат Мадвалиев — 5 лет, 10 месяцев, Игорь Черкасов — четыре года, а Александр Поплаухин — два года. Главными фигурами в преступной схеме были Высоцкий и Мадвалиев. Они добывали оружие, встречались с клиентами в ресторанах Екатеринбурга, договаривались о сделках на покупку десятков пистолетов, револьвера, автомата, глушителей и боеприпасов. Поплаухин был ремонтником оружия, превращал списанные охолощенные пистолеты в боевые. Черкасов был посредником, познакомившим оружейного мастера с Мадвалиевым. В сентябре оперативник ФСБ установил контакт с Мадвалиевым и Высоцким, а затем встретился с ними в одном из известных ресторанов Екатеринбурга, расположенных рядом с администрацией города. Там Мадвалиев рассказал, что участвовал в боях в ДНР и ЛНР, имеет боевой опыт и может раздобыть любой пистолет и револьверы. Торговец при этом дал гарантию лично проверить работоспособность оружия. Оперативник ФСБ под прикрытием согласился на покупку, встретился с бандитами в кафе на улице Малышева, где ему передали два пистолета. Он уверил торговцев, что хочет испытать их, но сам отвез коллегам для привлечения в качестве вещдоков, а сам вернулся к бандитам. Мадвалиева и Высоцкого задержали не сразу на месте сделки, потому что силовики собирались раскрыть всех подельников, которые помогали в преступной схеме, переделывали и чинили оружие. По словам самих бандитов, у них в распоряжении был целый заводской оружейный цех. «Банда ОМОНа», в составе которой был Мадвалиев, была собрана из бывших бойцов спецназа Свердловской и Челябинской области. Члены ОПГ совершали налеты на магазины, дома и автомобили.