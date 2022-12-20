20 декабря 2022

Путин наградил свердловского депутата Госдумы

Депутат ГД Бидонько получил почетную грамоту президента РФ
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Интервью с Сергеем Бидонько. Екатеринбург, бидонько сергей
Сергей Бидонько получил почетную грамоту президента России Фото:

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько получил почетную грамоту президента России Владимира Путина. Политик удостоился высокой награды за активную работу в парламенте. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам народный избранник.

«Благодарен Владимиру Владимировичу за такую высокую оценку моего труда. Намерен и дальше продолжать работать на благо нашей страны», — поделился Бидонько. Почетную грамоту ему вручил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

Путин подписал распоряжение о поощрении Бидонько еще в конце мая, однако передали награду только сейчас. В документе указано, что свердловчанина отметили за «вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Грамота президента, в отличие от благодарностей, вручается лишь один раз в жизни. Среди депутатов от Свердловской области вместе с Бидонько такой награды удостоен только Павел Крашенинников.

Бидонько начал работать в Госдуме в 2016 году, получив мандат по Серовскому одномандатному округу от «Единой России». В конце 2018-го политик перешел в свердловское правительство, где в статусе вице-губернатора стал отвечать за внутреннюю политику. Спустя три года, осенью 2021-го, Бидонько вновь был избран депутатом Госдумы и вошел в комитет по строительству и ЖКХ.

Награду Сергей Бидонько получил из рук Гарри Минха — полпреда Путина в Госдуме
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Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько получил почетную грамоту президента России Владимира Путина. Политик удостоился высокой награды за активную работу в парламенте. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам народный избранник. «Благодарен Владимиру Владимировичу за такую высокую оценку моего труда. Намерен и дальше продолжать работать на благо нашей страны», — поделился Бидонько. Почетную грамоту ему вручил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Путин подписал распоряжение о поощрении Бидонько еще в конце мая, однако передали награду только сейчас. В документе указано, что свердловчанина отметили за «вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Грамота президента, в отличие от благодарностей, вручается лишь один раз в жизни. Среди депутатов от Свердловской области вместе с Бидонько такой награды удостоен только Павел Крашенинников. Бидонько начал работать в Госдуме в 2016 году, получив мандат по Серовскому одномандатному округу от «Единой России». В конце 2018-го политик перешел в свердловское правительство, где в статусе вице-губернатора стал отвечать за внутреннюю политику. Спустя три года, осенью 2021-го, Бидонько вновь был избран депутатом Госдумы и вошел в комитет по строительству и ЖКХ.
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