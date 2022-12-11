11 декабря 2022

В Нижневартовске уволили директора Молодежного центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Директора Молодежного центра Нижневартовска Людмилу Козлову уволили Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) уволили директора Молодежного центра Людмилу Козлову. Информацию о кадровых перестановках в учреждении, которое является подведомственным администрации города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Людмила Козлова освобождена от занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник URA.RU сообщил, что в администрации сейчас решается вопрос о временно исполняющем обязанности директора Молодежного Центра. «Козлову уволили 12 декабря. Врио будет назначен кто-то из ее замов, сейчас выбирают, кто именно. Других подробностей пока нет», — уточняет инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что Молодежный центр Нижневартовска был оштрафован на 20 тысяч рублей за административное правонарушение. Галеристы организовали выставку без возрастного ограничения, на которой экспонировались работы с изображением половых органов.

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В Нижневартовске (ХМАО) уволили директора Молодежного центра Людмилу Козлову. Информацию о кадровых перестановках в учреждении, которое является подведомственным администрации города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Людмила Козлова освобождена от занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Источник URA.RU сообщил, что в администрации сейчас решается вопрос о временно исполняющем обязанности директора Молодежного Центра. «Козлову уволили 12 декабря. Врио будет назначен кто-то из ее замов, сейчас выбирают, кто именно. Других подробностей пока нет», — уточняет инсайдер. Ранее URA.RU писало, что Молодежный центр Нижневартовска был оштрафован на 20 тысяч рублей за административное правонарушение. Галеристы организовали выставку без возрастного ограничения, на которой экспонировались работы с изображением половых органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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