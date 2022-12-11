В Нижневартовске уволили директора Молодежного центра

В Нижневартовске (ХМАО) уволили директора Молодежного центра Людмилу Козлову. Информацию о кадровых перестановках в учреждении, которое является подведомственным администрации города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Людмила Козлова освобождена от занимаемой должности», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Источник URA.RU сообщил, что в администрации сейчас решается вопрос о временно исполняющем обязанности директора Молодежного Центра. «Козлову уволили 12 декабря. Врио будет назначен кто-то из ее замов, сейчас выбирают, кто именно. Других подробностей пока нет», — уточняет инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что Молодежный центр Нижневартовска был оштрафован на 20 тысяч рублей за административное правонарушение. Галеристы организовали выставку без возрастного ограничения, на которой экспонировались работы с изображением половых органов.
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