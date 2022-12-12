Кремль: Санду не принимает участие в мероприятиях СНГ

12 декабря 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

В Кремле сообщили, что президент Молдавии Майя Санду вряд ли примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Молдавии Майя Санду вряд ли примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ, который традиционно состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, пригласили ли Санду на встречу и ожидается ли ее приезд, отметил, что сама президент не участвует в таких форматах. «[Нет.] Сама Санду, как известно, не принимает участие в форматах СНГ», — сказал Песков. Представитель Кремля также высказался по поводу перспектив сохранения Молдавией членства в СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что Майя Санду ранее заявила, что «исходя из прагматичных соображений, Молдавия предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ». Молдавия не будет выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ), заявила Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока. Ранее Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду вряд ли примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ, который традиционно состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, пригласили ли Санду на встречу и ожидается ли ее приезд, отметил, что сама президент не участвует в таких форматах. «[Нет.] Сама Санду, как известно, не принимает участие в форматах СНГ», — сказал Песков. Представитель Кремля также высказался по поводу перспектив сохранения Молдавией членства в СНГ. Дмитрий Песков напомнил, что Майя Санду ранее заявила, что «исходя из прагматичных соображений, Молдавия предпочитает не выходить из целого ряда соглашений в рамках СНГ». Молдавия не будет выходить из Содружества Независимых Государств (СНГ), заявила Санду, выступая на конференции по Украине в румынском городе Клуж-Напока. Ранее Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС.